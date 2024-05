Ce soir à la TV : ce grand drame méconnu d'Alfred Hitchcock à ne surtout pas manquer

Ce soir Arte diffuse "La Loi du silence", film d'Alfred Hitchcock un peu oublié au sein de sa filmographie, et porté par un grand Montgomery Clift dans le rôle d'un prêtre accusé d'un meurtre.

La Loi du silence : un prêtre obligé de se taire

Lorsqu'on évoque Alfred Hitchcock, les premiers films qui viennent en tête sont généralement Psychose, Les Oiseaux, Vertigo ou encore Fenêtre sur cour. Pourtant, il y a dans la filmographie du cinéaste d'autres grandes œuvres trop connues du grand public. Comme La Loi du silence (1953, I Confess en VO), proposition passionnante en dépit des regrets du réalisateur à son sujet. En effet, le film part d'un concept bien malin de la part d'Alfred Hitchcock. Une situation terrible à laquelle il ne semble y avoir aucune échappatoire, si ce n'est un destin funeste pour son héros...

C'est à Québec qu'on découvre le père Logan, un prêtre catholique. Ce dernier emploi un couple d'immigrés allemands, Otto et Alma. Le mari travaille également comme jardinier chez un avocat. Un jour, Otto assassine l'avocat, et se rend dans l'église du père Logan pour se confesser. Étant catholique, le prêtre ne pourra rien révéler à la police. Mais pire, il devient le principal suspect, étant donné qu'Otto a œuvré dès le début pour lui faire porter le chapeau. Sauf que même dans cette situation, le prêtre refusera de parler.

L'unique rencontre entre Alfred Hitchcock et Montgomery Clift

Basé sur une pièce de théâtre intitulée Nos deux consciences (1902), La Loi du silence n'a malheureusement pas été bien reçu lors de sa sortie. Aussi bien par le public que la presse. Alfred Hitchcock lui-même estima qu'il avait fait une erreur sur la base du scénario. D'après lui, la situation ne pouvait pas être acceptée par un large public. Car si elle l'est pour les catholiques, qui savent qu'un prêtre ne peut pas révéler ce qui lui est dit en confession, la situation est différente pour "les protestants, les athées, les agnostiques (qui) pensent : C'est ridicule de se taire, aucun homme ne sacrifierait sa vie pour une chose pareille."

Montgomery Clifft - La Loi du silence ©Warner Bros. Pictures

Pour autant, (re)voir La Loi du silence aujourd'hui permet d'avoir une représentation intéressante de l'Église avec un discours moderne. De plus, Hitchcock crée une tension remarquable avec ce personnage qui souhaite aller jusqu'au bout de ses convictions, quitte à se sacrifier. D'autant plus intéressant quand on connaît le rapport du réalisateur à la religion et aux valeurs morales. Ce qui ne l'empêche pas de jouer sur l'ambiguïté sexuelle de ses personnages, entre cet homme au visage efféminé, qui ne quitte jamais sa robe de prêtre, et son ancien amour de jeunesse au look plus masculin.

Enfin, notons qu'il s'agit de l'unique film d'Alfred Hitchcock avec Montgomery Clift (qui interprète le père Logan). L'acteur et le réalisateur n'eurent pas une très bonne relation sur le tournage de La Loi du silence. Le comédien estimant qu'il n'avait pas assez d'indications sur son rôle de la part du cinéaste, qui lui n'était clairement pas fan de l'acteur. Pourtant, le charisme de Montgomery Clift dans le film reste remarquable, et sa présence surpasse le reste du casting.