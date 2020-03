La magie d'Harry Potter pour relancer les cinémas chinois

Avant qu'on ait aussi droit au confinement en France, on a vu les salles se fermer dans d'autres pays pour empêcher la propagation du coronavirus. La Chine va essayer de remettre sur pied son réseau en proposant un retour à l'affiche du premier épisode de la saga Harry Potter !

Impossible que les salles obscures restent ouvertes alors qu'un virus cause les dégâts que l'on sait. L'industrie cinématographique est à l'arrêt à tous les niveaux. Les exploitants ne peuvent plus travailler, avec des pertes financières à l'arrivée. La Chine, berceau du problème, commence à voir le bout du tunnel. La vie redevient progressivement normale chez eux, avec encore quelques restrictions. Certaines salles ont fait le choix d'ouvrir, sans réussir à attirer du monde. Le public est encore méfiant et craint que ce lieu culturel ne soit un foyer de contamination. Pour essayer de rameuter du monde, la Chine va tenter un coup de poker en lançant sur le circuit une version restaurée en 4K et en 3D d'Harry Potter à l'école des sorciers.

Harry Potter est chargé de ramener le public dans les salles

Le premier des huit films adaptés des bouquins éponymes de J.K. Rowling a été un succès lors de sa sortie en 2001. On peut en dire autant des suites et la Chine a été un marché sur lequel ils ont tous bien fonctionné. La Warner compte sur un esprit nostalgique pour attirer du monde. Une petite saveur inédite étant bienvenue, Harry Potter à l'école des sorciers a été converti en 3D et s'offre une nouvelle et toute belle copie en 4K. Est-ce que ce sera suffisant pour provoquer un retour des spectateurs dans les salles ? Il serait imprudent de s'avancer là-dessus. On aurait davantage parié sur une sortie inédite pour essayer de relancer cette industrie immobilisée. Mais miser sur un film plus ancien a une vertu : permettre de jauger le comportement de la population. Les studios ne voudront pas envoyer un Mulan ou un gros blockbuster directement dans les salles sans avoir la certitude que leur cible est encline à se déplacer.

Par ailleurs, aucune date n'est encore annoncée pour le retour du sorcier à lunettes. Variety fait remarquer que l'application Maoyan a mis en vente des billets pour le 30 avril prochain. Un créneau stratégique pour profiter de la Fête du travail, le 1er mai. La Warner a diffusé un nouveau poster inédit, à découvrir ci-dessous, pour promouvoir cette ressortie :