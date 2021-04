La Main sur le berceau : le thriller des 90's à redécouvrir sur Disney+ Star

Le thriller de 1992 "La Main sur le berceau" est à (re)découvrir en streaming sur Star via Disney+. Retour sur le film de Curtis Hanson qui a marqué tout une génération de spectateurs.

La Main sur le berceau est dispo sur Disney+

Disponible depuis le mois de février, le monde de Star, sur Disney+ a énormément étoffé les contenus de la plateforme de streaming jusqu'alors très largement adressée à un public familial. Avec l'arrivée d'un catalogue adulte, regroupant les films estampillés Hollywood Pictures, et 20th Century Fox, Star nous permet de découvrir ou redécouvrir de nombreux films et séries. Comme le thriller La Main sur le berceau, sorti en 1992. Il s'agit du septième long-métrage du réalisateur américain Curtis Hanson, qui signera plus tard des films cultes comme La rivière sauvage, L.A. Confidential ou encore 8 Mile (avant de disparaître en 2016 des suites d'une longue maladie).

La Main sur le berceau ©Disney

Ce film écrit par Amanda Silver met en scène un face à face inoubliable entre deux actrices : Annabella Sciorra et Rebecca De Mornay. La première interprète Claire Bartel, une mère de famille enceinte de son deuxième enfant qui porte plainte contre son gynécologue pour attouchements. La seconde campe la femme de ce dernier, qui décide de se venger lorsqu'il se suicide suite à ces accusations. Son plan est machiavélique : elle se fait passer pour une nourrice appelée Peyton auprès de la famille Bartel, pour s'immiscer au sein de leur foyer, et s'adonner aux pires atrocités pour venger la mort de son mari.

Le reste du casting se compose, entre autres, d'Ernie Hudson, qui interprète le touchant Solomon et de Julianne Moore dans son premier rôle au cinéma.

Un thriller palpitant

Peyton (Rebecca de Mornay) - La Main sur le berceau

De la séquence d'introduction, au dénouement, la tension du film monte crescendo. Alors qu'aujourd'hui les twists scénaristiques sont légion au cinéma, il n'y a pas de retournement de situation dans La Main sur le berceau. Contrairement à la famille, on connaît d'emblée les motivations de Peyton, et c'est ce qui la rend si effrayante. Il s'agit d'un home invasion dans lequel l'antagoniste a été invité à entrer. Peu à peu, son poison va s'immiscer dans les veines de chaque habitant de la maison, jusqu'au point de rupture. Le film renferme des séquences particulièrement dérangeantes, notamment entre Peyton et le nouveau-né.

La Main sur le berceau a durablement marqué une génération de spectateurs, et force est de constater que le film est toujours aussi efficace trente ans après sa sortie. Il avait d'ailleurs remporté le Grand Prix et le Prix du public au festival du film policier de Cognac en 1992. Rebecca de Mornay avait, quant à elle, raflé le Prix de la meilleure actrice à ce même festival. Elle n'aura malheureusement jamais retrouvé de rôle aussi marquant au cinéma. Dernièrement, l'actrice est apparue dans la série Jessica Jones, dans laquelle elle interprétait la mère de Trish Walker.