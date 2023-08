La Maison du lac : Jane Fonda a eu du mal à tourner cette scène poignante face à son père Henry

Quelques mois avant la mort du monstre sacré, le drame "La Maison du lac" permet à Henry Fonda de donner la réplique à sa fille Jane. La relation entre leurs personnages fait écho à la leur, et certaines scènes s'avèrent douloureuses à tourner.

La Maison du lac : le temps de la réconciliation

Lorsqu'elle achète les droits de la pièce La Maison du lac pour une adaptation cinématographique, Jane Fonda le fait afin de pouvoir donner la réplique à son père Henry. Le récit d'Ernest Thompson fait écho à leur relation, à leur difficulté à communiquer et à mettre leurs désaccords de côté. La comédienne est surtout convaincue que ce projet pourrait enfin permettre à son paternel, montre sacré célèbre pour La Poursuite infernale, Douze hommes en colère et tant d'autres films, d'enfin décrocher l'Oscar du Meilleur acteur après 45 ans de carrière.

Réalisé par Mark Rydell (Les Cow-boys, La Rivière) et sorti en 1982 en France, La Maison du lac se déroule à Golden Pond, où Norman (Henry Fonda) et Ethel Thayer (Katharine Hepburn) viennent passer chaque été au bord du lac. Accompagnée de son compagnon Bill (Dabney Coleman) et de son fils Billy Ray (Doug McKeon), leur fille Chelsea (Jane Fonda) vient leur rendre visite. Une arrivée qui ravive les tensions entre Chelsea et Norman. Mais le rapprochement entre le grand-père grincheux et son petit-fils autour de parties de pêche va peut-être les aider à se retrouver et à s'avouer leurs sentiments enfouis.

La Maison du lac ©Universal Pictures

En mars 1982, La Maison du lac remporte trois Oscars : Meilleur scénario adapté pour Ernest Thompson, Meilleure actrice pour Katharine Hepburn et Meilleur acteur pour Henry Fonda. Le comédien ne pouvant assister à la cérémonie en raison de sa santé fragile, sa fille Jane récupère sa statuette et lui apporte dans la foulée. Un moment que l'interprète de Chelsea décrit comme "la nuit la plus heureuse de sa vie" en 1990 (via News & Record). Quelques semaines plus tard, le 12 août 1982, Henry Fonda est emporté par une maladie cardiovasculaire à l'âge de 77 ans.

Une scène bouleversante

Cette consécration espérée par Jane Fonda survient à la suite d'un tournage ponctué de moments douloureux. Si La Maison du lac offre de formidables possibilités d'interprétation à ses acteurs, certaines scènes s'avèrent très compliquées à tourner tant elles font resurgir des émotions bien réelles. C'est le cas pour la séquence bouleversante où, au bord de l'eau, Chelsea demande à Norman s'ils peuvent enfin être "amis".

Jane Fonda se souvient à propos de la préparation de ce passage-clé du long-métrage :

Je savais que pour que cela fonctionne, nous devions nous mettre à nu, en quelque sorte, prêts à nous révéler. Ce n'est jamais facile. Nous lisions des scènes à la table à manger de la maison. Dès que j'ouvrais la bouche, les larmes montaient… tellement d'émotion que je pouvais à peine la contrôler. Il a aussi pleuré - c'était très difficile pour lui.

Chelsea Thayer (Jane Fonda) - La Maison du lac ©Universal Pictures

Mais durant les prises de vues d'un plan rapproché sur son visage, Jane Fonda ne réussit justement pas à se laisser aller. Elle peut alors compter sur le soutien de Katharine Hepburn, qui observe ses partenaires un peu plus loin depuis les boissons. Revigorée, l'interprète fait un geste imprévu qui prend son père de court :

(Katharine) se tenait dans les buissons derrière moi, hors caméra, et je me suis retournée et j'ai regardée dans ses yeux. Et c'était Katharine Hepburn disant à Jane Fonda : 'Je sais ce que cela signifie pour toi et dis-lui, bon sang'. Elle m'a nourrie. (...) C'était merveilleux. À la fin, j'ai dit (la réplique) 'Je veux être ton amie,' et je ne l'oublierai jamais, parce que mon père n'était jamais très émotionnel - il ne pleurait pas devant la caméra ni sur scène. Je l'ai touché. J'ai attendu jusqu'à son dernier gros plan et il ne s'y attendait pas, et je l'ai touché et j'ai pu voir les larmes monter dans ses yeux...

Une scène poignante et extrêmement "profonde" pour Jane et Henry Fonda, "à la fois sur le plan professionnel et personnel".