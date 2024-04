La Menace de Glace : faut-il aller voir le nouveau film S.O.S. Fantômes ?

La saga "S.O.S. Fantômes" est une nouvelle fois de retour au cinéma avec le film "La Menace de Glace". Suite directe de "S.O.S. Fantômes : L'Héritage", il se déroule cette fois-ci en plein coeur de New York. Mais vaut-il le coup d'œil ?

La Menace de Glace : de quoi parle le nouveau film S.O.S. Fantômes ?

Trois ans après S.O.S. Fantômes : L'héritage, les chasseurs d'esprits les plus célèbres de la planète reviennent une nouvelle fois sur grand écran dans un nouveau film intitulé La Menace de Glace. Réalisé par Gil Kenan (aux manettes du remake de Poltergeist) et scénariste du précédent opus, ce nouveau film se déroule cette fois-ci aux sources de la saga, à New York, puisque Callie Spengler (Carrie Coon), sa fille Phoebe (Mckenna Grace), son fils Trevor (Finn Wolfhard), et son compagnon Gary (Paul Rudd), ont réintégré la célèbre caserne pour chasser les fantômes. Ils sont toujours épaulés par les anciennes gloires de la saga, incarnées par Bill Murray, Dan Aykroyd, et Ernie Hudson (en plus d'autres figures bien connues des fans, qui font une apparition dans ce nouveau volet).

Ce quatrième chapitre de la saga culte débutée en 1984 (si on ne prend pas en compte le reboot féminin de Paul Feig sorti en 2016) débute par un flashback angoissant, où l'on découvre une impressionnante créature capable de semer la mort en transformant tout ce qui l'entoure en glace. On comprend rapidement qu'il s'agit là de la fameuse menace, à laquelle le titre du film fait référence.

Quelques instants plus tard, nous retrouvons la famille Spengler de nos jours, en plein cœur de New York, en train de chasser les fantômes au volant de leur Ectomobile. Mais les choses se corsent pour la plus jeune, Phoebe, qui a désormais l'interdiction de travailler pour les Ghostbusters. Une vraie trahison pour l'adolescente, qui rencontre dans le même temps une jeune fille, mi-humaine, mi-fantôme, de laquelle elle se rapproche. Après une bonne heure passée en leur compagnie, la fameuse menace de glace, refait son apparition, et ils vont tous devoir lutter contre elle pour éviter qu'elle ne détruise la ville.

Est-ce qu'il faut aller le voir au cinéma ?

Ce retour de la saga S.O.S. Fantômes au cinéma marche dans les pas du film précédent, visant clairement un public familial en quête de divertissement bon enfant. Cet épisode, bien qu'ambitieux, trébuche sur une trame narrative prévisible où le grand méchant est révélé avec fracas dès l'ouverture, avant de s'évanouir dans les méandres de l'intrigue pour ne réapparaître qu'à l'acte final.

Entre-temps, on prend tout de même plaisir à retrouver ces nouvelles et anciennes têtes (même si Bill Murray se demande un peu ce qu'il fait là tant il n'a rien à jouer), à commencer par Mckenna Grace, vrai point fort du renouveau de la saga. Sa relation avec son amie fantomatique, bien que teintée de stéréotypes adolescents, touche une corde sensible et ajoute une dimension émotionnelle appréciable au récit. En revanche, la présence des vétérans s'avère anecdotique, oscillant entre hommage nostalgique un peu lourd et utilisation décorative, sans véritable substance.

Pour les aficionados de longue date, cette suite ne réinvente pas la roue et pourrait même s'avérer dispensable si le précédent volet n'a pas su convaincre. Cependant, pour un public plus jeune ou moins attaché aux canons de la série, La Menace de glace propose une aventure familiale agréable, ponctuée de moments drôles et de clins d'œil au passé glorieux de la franchise, avec notamment le retour de certains fantômes bien connus des fans.