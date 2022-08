La Méthode Williams : pourquoi le film a fait polémique dans le monde du tennis ?

Biopic suivant la jeunesse des sœurs Williams, “La Méthode Williams” a vu sa publicité être entachée par la gifle de Will Smith aux Oscars. Toutefois, une controverse avait déjà entouré le film avant cet acte.

La Méthode Williams : succès et “slapgate”

Au milieu des années 90, deux tenniswomen afro-américaines font leur apparition dans le WTA Tour. Leurs noms : Serena et Venus Williams. Les deux sportives remportent au cours des années suivantes de nombreux trophées. Si Venus Williams connaît plusieurs blessures qui freineront un potentiel jugé monstrueux, Serena Williams deviendra, en revanche, l’une (si ce n’est LA) des plus grandes tenniswomen de l’Histoire.

Pour arriver à un tel niveau de puissance, leur père, Richard Williams, les entraîne de manière rigoureuse. En effet, bien avant la naissance de leurs filles, celui qui sera surnommé “King Richard”, concocte un plan de carrière de presque 100 pages afin qu’elles deviennent des championnes de tennis. C’est cette incroyable histoire qui est retranscrite dans La Méthode Williams en 2021.

Avec Will Smith dans le rôle de King Richard, le film est ainsi un gros succès critique grâce notamment à l’interprétation incroyable de son acteur principal, ainsi que celle Aunjanue Ellis qui joue le rôle d’Oracène Price, la mère de Venus et Serena Williams. Will Smith, qui remporte un Golden Globes et un SAG Award, concourt même au premier Oscar de sa carrière.

La Méthode Williams © Warner Bros

On connait bien sur la suite : la star hollywoodienne remporte la statuette mais sa victoire est entachée par un pétage de plombs qui le voit gifler en direct Chris Rock.

Une championne de tennis critique le film

Si La Méthode Williams est tiré de faits réels, certaines séquences ont toutefois été accusées de grossir la vérité, voire même de la déformer. Parmi elles, la rencontre entre Venus Williams et Arantxa Sanchez à Oakland en 1994.

En effet, à cette époque, la tenniswoman participe à son premier tournoi professionnel et affronte l’espagnole, considérée comme l’une des meilleures joueuses à cette époque. Agée de seulement 14 ans, Venus s'incline en trois sets mais marque les esprits.

Ce match étant considéré comme largement romancé dans La Méthode Williams, Arantxa Sanchez s’est exprimée au micro de SER et n’a pas trop apprécié que certains détails aient été omis :

Quand j’ai affronté Venus Williams en 1994, j’étais numéro 2 mondiale, pas numéro 1 mais j'étais la tête de série du tournoi. C’était le tournoi d’Oakland, il ne s’est pas joué à l’extérieur mais en intérieur, et il s’est joué en novembre, à la fin de la saison, avant le Masters à New York. C’était sur un court dur et super rapide, pas comme dans le film. (...) C’est vrai que j’ai perdu le premier set 6-2 mais ensuite j’ai gagné 11 matchs d’affilée et cela veut tout dire. J’ai fini par gagner le tournoi en simple et en double et c’était à l’époque où j’étais au sommet de ma carrière. Et puis ma pause aux toilettes n'a pas duré aussi longtemps, sinon j'aurais été bannie. Mais ça aurait rendu le film moins dramatique, alors je comprends qu'ils aient fait ça.

Regrettant qu’on la décrive dans le film comme une mauvaise personne, elle a toutefois souligné qu’elle gardait de bonnes relations avec Richard Williams. Elle a également confié qu'elle n'avait pas souhaité adresser un procès à l'encontre du film, car ça lui aurait donné davantage de publicité.