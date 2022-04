La Momie : pour le réalisateur, le film avec Tom Cruise est son plus gros échec

Porté par Tom Cruise, "La Momie" (2017) a été un énorme échec qui a enterré le Dark Universe. Le réalisateur Alex Kurtzman revient sur cette expérience dont il retient tout de même du positif.

La Momie : le début et la fin du Dark Universe

Pour une bonne partie du public, La Momie était une sympathique comédie d'aventure de 1999 avec Brenadan Fraser et Rachel Weisz. Mais en 2017, Universal a voulu relancer les personnages des films d'horreur Universal Monsters. La Momie devait être le pilier du Dark Universe. Et avec Tom Cruise pour porter ce premier film, aux côtés d'Annabelle Wallis en archéologue, de Sofia Boutella en Momie et de Russel Crowe en Dr Jekyll, on s'attendait à un succès.

La Momie ©Universal Pictures

Mais le long-métrage s'est avéré très décevant. Bien qu'il ait rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde, seulement 80 millions de dollars ont été engrangés aux Etats-Unis, pour un budget de 125 millions. Et du côté de la presse comme du public, La Momie a été vivement critiqué. Résultat, le Dark Universe a été annulé avant même d'avoir réellement débuté.

Les bonnes leçons d'un énorme échec

Ce gros raté cinématographique, on le doit à Alex Kurtzman, davantage connu comme producteur et scénariste (Transformers, Star Trek). Récemment, le réalisateur est revenu sur cet échec auprès de The Playlist. S'il a expliqué que, pour lui, on apprend davantage de ses échecs que de ses succès, il estime avoir donc beaucoup appris de La Momie :

Ce fut probablement le plus gros échec de ma vie, à la fois personnellement et professionnellement. Il y a environ un million de choses que je regrette à son sujet, mais cela m'a aussi apporté énormément.

La Momie ©Universal Pictures

Il précise que, d'après lui, c'est après ce film qu'il est vraiment devenu un réalisateur. Pas parce qu'il était bien réalisé, au contraire, il admet que La Momie a été mal fait. Mais c'est par cette expérience qu'il a compris beaucoup de choses sur ce que signifie être un réalisateur.

Aussi brutale que cette expérience ait pu être, je suis reconnaissant d'avoir pu faire toutes ces erreurs car cela m'a rendu plus fort.

Alex Kurtzman parvient donc à trouver du positif dans l'échec de La Momie. Et même si depuis il n'a plus rien réalisé pour le cinéma, il s'en sort plutôt bien à la télévision. Il est en effet très impliqué dans les séries Star Trek (Star Trek : Picard, Star Trek : Strange New Worlds, Star Trek : Prodigy) et Clarice, dérivée du Silence des agneaux.