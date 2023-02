La Momie : quand Tom Cruise s'envolait en apesanteur avec un astronaute français

Jean-François Clervoy n'a pas la présence médiatique de Thomas Pesquet, mais il est lui aussi une star dans le monde très particulier de l'astronautique. Ancien astronaute, il a effectué trois vols spatiaux pour la NASA. Polytechnicien, ingénieur général de l'armement, auteur de livres, sa retraite du service actif d'astronaute ne l'a pas laissé désoeuvré. Bien au contraire, il s'implique dans plusieurs projets et activités en rapport direct ou indirect avec l'espace. Il a été ainsi, notamment, le PDG de l'entreprise Novespace, "compagnie aérienne" qui propose des vols en apesanteur. Et c'est dans ce cadre qu'il a été amené à collaborer avec Tom Cruise pour le film La Momie.

Dans une des scènes les plus impressionnantes du film, les héros de La Momie se trouvent dans un avion-cargo qui part en piqué, créant alors une phase d'apesanteur pour les occupants de l'avion. Comme l'expliquait Tom Cruise, acteur et producteur du film, il tenait absolument que cette séquence soit tournée en conditions réelles, c'est-à-dire en "zéro G" (aucune gravité). Il s'est donc tourné vers Jean-François Clervoy pour s'entraîner au vol en apesanteur (vidéo ci-dessus).

Nous avons rencontré Jean-François Clervoy pour le rôle de consultant qu'il a tenu pour la production du film de Nicolas Giraud L'Astronaute. C'est ainsi à cette occasion qu'il a raconté son travail avec Tom Cruise, soulignant son grand professionnalisme. Et pour lui, ça ne fait pas de doute que l'acteur de Top Gun : Maverick partira bien dans l'espace pour son futur projet.

J'ai volé quatre fois avec lui dans l'avion Zéro G, pour une scène du film "La Momie". Il a été vraiment excellent, il a tout de suite pigé ce qu'était l'apesanteur. Certaines personnes perdent un peu le contrôle de leur corps et paniquent un peu, pédalent dans la semoule quand ils sentent que leur corps ne pèse plus sur rien. Tom Cruise cherchait à mettre en scène une vraie cascade en apesanteur dans un film "Mission : Impossible", mais le scénario ne s'y prêtait jamais. (...) Dans "La Momie", il y a un avion qui part en piqué et perd le contrôle. Tom Cruise a dit : "là, je veux ma scène !". Il l'a eue, et il l'a faite. Il a en effet le projet de tourner des scènes d'un film dans l'ISS, et c'est tout à fait faisable.

J'ai senti quand il s'est préparé pour ces vols en apesanteur, quatre en deux jours, qu'il est très engagé professionnellement dans ce qu'il fait, dans les détails, et c'est ce qui contribue à faire de lui un grand acteur. Il n'y a aucune place laissée au hasard dans la préparation des scènes qu'il va tourner, et il cherche à toucher le spectateur. Il veut entretenir sa réputation et, oui, il n'y a aucun problème pour qu'il parte dans l'espace.