La Mort dans la peau : quand Matt Damon mettait (vraiment) KO son partenaire

"La Mort dans la peau", deuxième opus de l'excellente franchise Jason Bourne, n'est pas avare en scènes d'action et combats de grande qualité. Son réalisateur Paul Greengrass, fervent promoteur du réalisme au cinéma, a d'ailleurs pu compter sur une véritable gauche envoyée par Matt Damon à Tim Griffin, qui a laissé ce dernier dans les vapes...

Jason Bourne, action hero de notre temps

En 2002, La Mémoire dans la peau bouleverse le cinéma d'action. Avec Matt Damon dans le rôle de Jason Bourne, assassin de la CIA amnésique et en fuite, Doug Liman réalise sur un scénario de Tony Gilroy - adapté des romans de Robert Ludlum - un thriller d'action-espionnage ultra-réaliste. Le succès est mondial et La Mémoire dans la peau donne la recette parfaite pour un cinéma d'action de très grande qualité au XXIe siècle. La même recette est ainsi appliquée pour une suite directe. Elle sort en 2004 au cinéma et est jugée supérieure au premier film : La Mort dans la peau.

Jason Bourne (Matt Damon) - La Mémoire dans la peau ©United International Pictures

Pour La Mort dans la peau, on prend donc les mêmes et on recommence. Enfin, presque. Indisponible à l'époque, et suite aussi aux difficultés rencontrées avec le studio pendant la production du premier film, Doug Liman est remplacé à la réalisation par Paul Greengrass. Un cinéaste au style quasi-documentaire, ce qui convient parfaitement au niveau élévé de réalisme de la franchise.

Dans La Mort dans la peau, Jason Bourne vit caché en Inde avec Marie (Franka Potente), après les aventures de La Mémoire dans la peau. Localisé par un agent du FSB (Karl Urban), porte-flingue d'un complot impliquant un oligarque russe et des responsables du programme Treadstone, le couple prend la fuite mais Marie est abattue. Autant pour se venger que pour faire la lumière sur ce complot, Jason Bourne va se mettre en chasse...

Jason Bourne (Matt Damon) - La Mort dans la peau ©United International Pictures

Quand Jason Bourne met la CIA à terre

S'il n'en sait pas beaucoup plus sur son identité, Jason Bourne sait maintenant de quoi il est capable. Et il fait un usage maximal de ses skills dans La Mort dans la peau. N'ayant aucune piste suite à la mort de Marie, il décide délibérément de se faire arrêter à l'aéroport de Naples. De cette manière, il saura qui à Langley est en charge de sa traque et pourquoi.

Une situation qui donne lieu à une séquence mémorable de La Mort dans la peau. Utilisant à l'aéroport de Naples son passeport au nom de Jason Bourne, il est immédiatement enfermé dans une salle d'interrogatoire, où l'agent local de la CIA John Nevins (Tim Griffin) est vite envoyé. Ni une ni deux, une fois dans la même pièce, Jason Bourne étourdit violemment son gardien et l'agent Nevins. Il copie la carte SIM du téléphone de celui-ci, ce qui lui permet de découvrir que Pamela Landy (Joan Allen) mène sa traque, et ce qui lui donne aussi sa prochaine destination : Berlin.

Tim Griffin a vu quelques étoiles

Comme le raconte Paul Greengrass dans le commentaire audio du film (à partir de 29'50), le dernier coup que porte Matt Damon à Tim Griffin a vraiment été porté, ce qui l'a directement assommé et envoyé au sol.

Le plus important dans cette scène, c'est que ce coup de poing, qui envoie le pauvre Nevins au sol, était bien réel. Ça l'a vraiment mis KO. Quand il a repris ses esprits, il m'a demandé : "Tu as pu filmer ça ?" J'ai eu peur qu'il ait le nez cassé, ou une autre blessure, parce que c'était un sacré coup ! Mais ça a fonctionné. Ça rend la scène très réaliste.

Heureusement, plus de peur que de mal pour Tim Griffin, qui s'en est sorti sans encombres. Était-il trop proche ou Matt Damon s'est-il trop avancé ? On ne le saura probablement jamais. Mais il est évident que l'incident donne son authenticité à cette séquence parfaite de La Mort dans la peau.