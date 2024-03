La Mule : quel âge avait Clint Eastwood au moment du film ?

Quel âge avait Clint Eastwood lors du tournage du film "La Mule" inspiré de l'incroyable histoire vraie du vétéran américain Leo Sharp qui s'est reconverti en passeur de drogues ?

La Mule : le retour de Clint Eastwood devant la caméra

Sorti en 2019, le film La Mule de et avec Clint Eastwood marque le retour de ce dernier devant la caméra. En effet, il n'était plus apparu dans un de ses films depuis Une nouvelle chance sorti en 2012.

Dans ce long-métrage basé sur une incroyable histoire vraie, Clint Eastwood incarne Earl Stone, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale devenu passeur de drogue pour un cartel mexicain, dans un effort désespéré pour réparer ses erreurs passées et se rapprocher de sa famille. Ce qui commence comme une simple solution à ses problèmes financiers s'avère rapidement être un choix moral complexe, le précipitant dans un monde dangereux qui menace sa vie et celle de ses proches.

La Mule est un récit humain profond, offrant une fenêtre sur l'âme d'un homme cherchant à se reconnecter avec sa famille et à trouver la paix avec lui-même avant qu'il ne soit trop tard.

Quel âge avait Clint Eastwood au moment du tournage ?

Clint Eastwood, né le 31 mai 1930, avait 88 ans au moment du tournage de La Mule. Si vous le trouvez fatigué dans le film, ça n'est pas en raison de son âge, mais, parce qu'il a volontairement voulu paraître plus âgé pour coller davantage à Leo Sharp, le vétéran qui a inspiré le personnage d'Earl Stone. Il expliquait ainsi au moment de la sortie du film :

Dans une certaine mesure, j’ai calqué le personnage d’Earl sur lui et sur son physique, notamment sa démarche d’homme âgé.

Qu'est devenu Leo Sharp ?

Né le 7 mai 1924 et décédé le 12 décembre 2016, Leo Sharp était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et un horticulteur réputé, spécialisé dans l'hybridation de nouvelles variétés de lys, avant de devenir un coursier pour le cartel de Sinaloa.

Vers la fin des années 1990, après avoir connu un grand succès en tant qu'horticulteur, l'entreprise de Sharp a commencé à péricliter avec l'avènement d'Internet et le changement des habitudes de consommation. Face à la faillite de son entreprise florale et motivé par la nécessité de soutenir sa famille et de préserver son héritage, Sharp a été séduit par une proposition lucrative mais illégale : transporter des drogues pour le cartel de Sinaloa. Utilisant son apparence inoffensive d'homme âgé et son identité sans histoire, il est devenu un transporteur très efficace, acheminant des centaines de kilogrammes de cocaïne à travers les États-Unis.

En 2010, il aurait transporté entre 200 et 250 kilos de drogue par mois. Cette activité lui a rapporté un million de dollars cette seule année-là. Cependant, en octobre 2011, sur une autoroute du Michigan, sa longue carrière de mule de drogue a pris fin lorsqu'il a été arrêté par la police, avec plus de 100 kilos de drogue cachés dans son pick-up.

Lors de son procès, Sharp a plaidé coupable et a été condamné à trois ans de prison le jour de son 90ᵉ anniversaire. Malgré sa santé déclinante, il a été libéré après avoir purgé un an de sa peine pour des raisons humanitaires. Sharp est décédé en 2016 à l'âge de 92 ans.

C'est en lisant un article du New York Times le concernant que Clint Eastwood a eu envie de transposer son histoire sur grand écran.