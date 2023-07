La Nonne 2 : le démon du Conjuring-verse sévit en France dans le trailer flippant

Cinq ans après le premier opus, Valak est de retour dans "La Nonne 2". Cette fois, le mal se rapproche puisque le démon du Conjuring-verse vient semer la terreur en France.

La Nonne 2 : Valak débarque en France

Apparu pour la première fois dans Conjuring 2 : Le cas Enfield, Valak est, au même titre que la poupée Annabelle, l'un des démons les plus emblématiques du Conjuring-verse. En 2018, l'entité a eu droit à son propre film avec La Nonne et s'apprête à faire son retour dans les salles obscures cinq ans plus tard.

Le mal se rapproche dans cette suite orchestrée par Michael Chaves, habitué de l'univers qui a signé La Malédiction de la Dame blanche et Conjuring : Sous l'emprise du Diable. La Nonne : La malédiction de Sainte-Lucie se déroule dans le sud de la France dans les années 1950, où le démon incarné par Bonnie Aarons revient s'en prendre à soeur Irene (Taissa Farmiga) après le meurtre d'un prêtre.

Soeur Irene (Taissa Farmiga) - La Nonne : La malédiction de Sainte-Lucie ©Warner Bros.

Storm Reid, Anna Popplewell, Katelyn Rose Downey et Jonas Bloquet complètent la distribution du long-métrage qui se dévoile à travers un premier trailer où le démon sévit dans une école. La Nonne : La malédiction de Sainte-Lucie est à découvrir au cinéma dès le 13 septembre 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.