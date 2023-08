La Nonne : la star du film porte plainte contre Warner Bros.

À moins d'un mois de la sortie de "La Nonne 2" la comédienne Bonnie Aarons qui prête ses traits au démon vient de porter plainte contre Warner Bros. pour rupture de contrat. On vous explique les détails ci-dessous.

La Nonne : la comédienne Bonnie Aarons porte plainte

Alors que La Nonne 2 arrive au cinéma le 13 septembre prochain, l'actrice Bonnie Aarons, célèbre pour son rôle de nonne démoniaque dans la franchise Conjuring, poursuit Warner Bros. Discovery, l'accusant de ne pas lui avoir versé sa part des revenus de merchandising pour l'exploitation de son image.

Dans la plainte déposée devant le tribunal supérieur de Los Angeles (via The Hollywood Reporter), la comédienne cible Warner Bros., New Line Cinemas et Scope Productions, affirmant qu'un accord avait été conclu avec elle pour jouer le rôle de la nonne dans la franchise.

Selon la plainte, elle a été payée 71 500 dollars pour son rôle, qui a rapporté plus de 365 millions de dollars pour un budget de 22 millions de dollars. Son contrat incluait une prime de 175 000 dollars liée aux performances au box-office, ainsi qu'une part des profits des produits dérivés exploitant son personnage.

Plutôt que de rendre compte et de payer de manière transparente, Warner Bros. obscurcit et cache le véritable montant de la part légitime de Mme. Aarons dans les revenus de la commercialisation, tout en continuant à l'exploiter

Indique la plainte déposée mardi devant le tribunal supérieur de Los Angeles.

Selon l'accord, elle avait droit à une "part proportionnelle de 5% de 50% des recettes brutes" provenant de la concession des droits de commercialisation.

Aarons assure que Warner Bros. lui a envoyé des relevés écrits montrant sa part des revenus, mais qu'ils étaient "incohérents avec les activités de commercialisation étendues" pour son personnage. Lorsqu'on lui a demandé de clarifier les chiffres, le studio lui a envoyé un "tableau Excel qui contenait des éléments correspondant à seulement une fraction des licences connues", affirme-t-elle.

La plainte revendique la violation de contrat et la violation de la convention implicite de bonne foi et de traitement équitable, qui interdit d'agir de manière à compromettre les avantages pour l'autre partie d'un accord.

La nonne démoniaque qui est apparue pour la première fois dans Conjuring 2, a engendré sa propre franchise, ainsi qu'une ligne de produits dérivés, dont des poupées, des bijoux et des affiches. Selon le texte de l'accord cité dans la plainte, les membres de la distribution "dont le nom ou l'image sont utilisés dans l'article de merchandising particulier" semblent avoir reçu une part des revenus de merchandising.

On rappelle que la comédienne Bonnie Aarons qui prête ses traits au démon Valak a été choisie en raison de son physique particulier. Aucun effet visuel n'a en effet utilisé pour la transformer en nonne démoniaque.