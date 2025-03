La nouvelle star d’Hollywood au casting du prochain thriller de Barry Jenkins

La nouvelle star chouchou d’Hollywood a le vent en poupes depuis quelque temps. Il n’est pas étonnant qu’on le retrouve dans le premier rôle du prochain film de Barry Jenkins, qui présente de belles ambitions narratives.

De l'animation au thriller de science-fiction

On peut dire que Barry Jenkins ne chôme pas. À peine sorti de sa dernière production, Mufasa : Le Roi lion, que le réalisateur de Moonlight est déjà tourné vers un autre projet. Celui-ci promet de s’éloigner bien loin de l’animation et de Disney. En tout cas sur la forme.

En effet, Barry Jenkins est en pourparlers avec Universal pour adapter un manuscrit écrit par Matthew Aldrich. Ce dernier n’est pas un inconnu de l’écurie aux grandes oreilles puisque c’est à lui que l’on doit les histoires de Coco et de Buzz l’Éclair. Cependant, Barry Jenkins et Matthew Aldrich devraient cette fois-ci unir leur talent pour un thriller de science-fiction.

Barry Jenkins s’offre Glen Powell pour son prochain film

Après les 700 millions de dollars récoltés dans le monde pour Mufasa, Barry Jenkins retourne au live-action. Selon Deadline (via Variety), le thriller s’intitule The Natural Order et s’articule autour de la quête de la vie éternelle. Pour l’instant, nous n’en savons pas plus sur l’histoire. En revanche, le nom de sa star a été dévoilé.

Barry Jenkins dirigera donc la nouvelle coqueluche d’Hollywood, Glen Powell. L’acteur américain jouit d’une forte popularité en ce moment. Après avoir explosé aux yeux du monde entier dans Top Gun : Maverick, Glen Powell a enchaîné les succès. Il a redonné un coup de fouet à la comédie romantique dans Tout sauf toi au côté de Sydney Sweeney. Puis, il a chassé les tornades cet été dans Twisters avec Daisy Edgar-Jones en récoltant 372 millions de dollars dans le monde.

Glen Powell n’est pas en reste puisque même les plateformes ne lui résistent pas. L’acteur a retrouvé son comparse texan Richard Linklater pour Hit Man qui a su s’imposer sur Netflix. Et comme Glen Powell semble bien parti pour conquérir le tout Hollywood, il est attendu en fin d’année dans le remake The Running Man de Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz). Puis, plus tard dans un projet secret de J.J. Abrams avec Jenna Ortega.

The Natural Order sera-t-il une réussite pour Barry Jenkins et Glen Powell ? Réponse dans plusieurs mois.