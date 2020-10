La Nuée : une bande-annonce pleine d'insectes pour le film fantastique français

Si quelqu'un vous a dit qu'on ne savait pas faire de cinéma de genre en France, il s'est un peu trompé. On arrive parfois à alimenter cette case avec des propositions qui valent le détour. Ça semble être le cas de "La Nuée" ! Découvrez la bande-annonce réservée à ceux qui ne craignent pas les insectes.

La Nuée : une belle promesse

Ok, on sait que par chez nous, monter des comédies populaires est largement plus simple que de faire du genre. Le constat est sans appel mais, heureusement, quelques vaillants défenseurs de cette noble cause trouve parfois le moyen de se frayer un chemin dans l'industrie et de sortir des films qui dénotent. Rapidement, on pense au terrassant Martyrs, à Grave, au miracle Le Pacte des Loups ou à La Nuit a dévoré le monde. Les prochains mois risquent de faire plaisir aux amateurs d'horreur/fantastique avec Teddy, le film de loup-garou attendu le 13 janvier 2021. Sans attendre autant, nous pourrons découvrir La Nuée dans les salles le 4 novembre prochain. Cette réalisation de Just Philippot promet une ambiance oppressante avec un postulat qui se rapproche de Petit Paysan. Swann Arlaud se battait pour sauver ses vaches d'une épidémie qui fait ravage dans la profession. Là, Suliane Brahim (aux airs de Charlotte Gainsbourg sur certains plans) incarne Virginie, une éleveuse de sauterelles comestibles. Pas loin de faire faillite, elle se bat pour essayer de sauver sa ferme. Mais elle va peu à peu sombrer dans la folie et tisser un étrange lien avec ses insectes.

Des sauterelles très agressives

Mélange entre le drame social et le thriller fantastique, La Nuée a reçu l'aide du CNC en 2018 lors d'un appel à projets autour du cinéma de genre. Le film est également porté par le label Semaine de la Critique, sélection parallèle du Festival de Cannes. Avec ces soutiens, on a des bonnes raisons de penser que le résultat vaut le détour. La bande-annonce qui vient de sortir confirme ce ressenti. La Nuée insiste sur ces sauterelles qui ont l'air de développer une attirance pour le sang, quand l'héroïne chute dans la serre et leur donne l'opportunité de venir goûter le sien. Cet accident semble être le point de départ d'une ascension vers la folie, au point que ses enfants ne la reconnaissent plus. Virginie est comme Seymour dans La Petite boutique des horreurs, à chercher de quoi donner à manger à ses monstres.

La Nuée se pose vraiment dans un cadre très réaliste, avec en fond la précarité du monde paysan et une problématique dans l'air du temps : notre mode d'alimentation, qu'il faudra adapter un de ces jours pour faire face à certains manques. Le tout, abordé sous un angle fantastique. Sincèrement, ça a l'air de tuer !