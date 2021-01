La Nuit au musée 3 : l'anecdote touchante de Rami Malek sur Robin Williams

La trilogie "La Nuit au musée" a réuni la légende Robin Williams et le débutant Rami Malek. Ce dernier raconte une anecdote qui montre le mal-être qui rongeait l'acteur.

La Nuit au musée : un réveil vers la gloire

Il y a maintenant 7 ans nous quittait Robin Williams. Ce départ, il l'avait choisi lui-même sans demander l'avis de personne. Un déchirement dans le cœur de ses nombreux fans qui aimaient plus que tout ce comédien attachant.

Il faut dire que la longue carrière de l'Américain comptait de nombreux films qui avaient marqué les spectateurs. Il y avait de la tendresse sur le visage de Robin Williams et le choix de ses rôles reflétait cette humanité. De Madame Doubtfire à Hook en passant par Docteur Patch ou Jumanji, il a fait rire plusieurs générations. Il est de plus un des seuls acteurs comiques à avoir reçu autant de nominations aux Oscars, pour Good Morning Vietnam, The Fisher King : Le Roi pêcheur, et Le Cercle des poètes disparus. Il en remporta même un du meilleur second rôle pour Will Hunting.

Will Hunting ©Miramax

En 2006, au moment de mettre en scène La Nuit au musée, Shawn Levy le choisit pour incarner Theodore Roosevelt, le 26ème président américain. Il y côtoie la nouvelle garde de l'humour de ce début de nouveau millénaire. Ben Stiller y tient le haut de l'affiche, bien épaulé par Owen Wilson, Ricky Gervais et Steve Coogan. Un jeune acteur y fait ses débuts à 25 ans, un certain Rami Malek qui y incarne le pharaon Ahkmenrah. L'Emmy Award pour son rôle dans Mr. Robot et l'Oscar et les 14 autres récompenses reçues pour sa prestation dans Bohemian Rhapsody sont loin, très loin ! Alors le débutant profite du moment au milieu de ces comédiens chevronnés. Il passe également du temps avec Williams qu'il admire par dessus tout. Plus d'une décennie après cette expérience qui a changé sa vie, Malek se souvient du tournage.

Juste une pierre

Invité du Tonight Show de Jimmy Fallon, Rami Malek a confié avec émotion une anecdote vécue sur le plateau de La Nuit au musée 3 : le secret des pharaons. Ce dernier se passe essentiellement au British Museum de Londres. Le célèbre musée est à l'entière disposition de l'équipe et le moment est assez magique. Malek se souvient que Robin Williams était une montagne russe émotionnelle. Il pouvait être une vraie tornade à attention pour faire rire son auditoire, puis quelques minutes après, se plonger dans un mal-être et une introspection pleine de tristesse.

La Nuit au musée ©20th Century Fox

Sur le plateau, l'acteur se sent un peu déconnecté face aux autres qui le sont justement un peu trop. Il regarde autour de lui et ne voit que des personnes le regard vissé sur leurs téléphones et autres écrans. Alors il quitte la pièce, se sentant de trop. Rami Malek se souvient qu'il sentait que quelque chose était brisé chez Williams. Il le suit et, comme il le dit lui-même, il le retrouve en train de regarder "une énorme pierre" dans une aile du musée. Williams est immobile face à cet objet, dans le silence le plus total. Malek s'approche de l'acteur, lui tapote sur l'épaule et lui demande "Est-ce que tout va bien ?". L'interprète de Roosevelt tourne alors légèrement la tête vers lui et lui répond "Combien de fois dans une vie avons-nous la possibilité d'être seul avec la Pierre de Rosette ?".

L'artefact égyptien est vieux de plus de 2000 ans et fut celui qui permit au Français Champollion de décoder les hiéroglyphes. Les gens autour de l'acteur, l'attention volée par Internet, n'avaient pas conscience de la chance d'avoir pour eux le musée et ses trésors à la valeur inestimable. L'émerveillement de Williams était donc teinté de mélancolie.

Cet événement narré par Malek eut lieu quelques mois avant que Robin Williams ne s'ôte la vie. Elle montre la fracture bien réelle entre un homme et une époque dans laquelle il ne se retrouvait pas. La Nuit au Musée 3 : le secret des pharaons fut le dernier film qu'il tourna.

La trilogie La Nuit au musée est disponible en streaming sur Disney+. Découvrez l'anecdote en vidéo ci-dessous :