La Nuit au musée va revenir... en animation sur Disney+

Disney+ est sur le point de revenir explorer l’univers de la saga "La Nuit au Musée". Après trois films sortis entre 2007 et 2015, ce nouvel opus sera un film d'animation cette fois-ci. Et vu le titre du film, il verra le retour d'un antagoniste des précédents films...

Une première trilogie signée la FOX

La Nuit au Musée est à l'origine un album illustré signé Milan Trenc. À partir de 2006, la FOX décide de l'adapter, avec Ben Stiller dans le rôle principal. S'ensuivra La Nuit au Musée 2 (2009) et La Nuit au Musée : Le Secret des Pharaons (2015). De plus, les trois films sont réalisés par Shawn Levy, spécialiste des comédies grand public avec des métrages comme Treize à la Douzaine, La Panthère Rose ou Crazy Night.

Pour rappel, la saga suit les aventures de Larry Daley, un gardien de musée à New York qui voit chaque nuit les statues de cire, animaux empaillés et squelettes, prendre vie. A chaque opus, il vivra alors des aventures épiques.

À noter que La Nuit au Musée a pu voir apparaitre des acteurs réputés tels qu'Owen Wilson, Robin Williams, Rami Malek, Ricky Gervais, Dick Van Dyke, Mickey Rooney ou même Alain Chabat !

Le retour de Kamunrah

Etant donné que la FOX a été rachetée par Disney, cette dernière a désormais accès à tout son catalogue. Parmi les nombreuses oeuvres, on retrouve donc ce titre. En effet, lorsque les premiers projets Disney+ ont été annoncés, un rapport a révélé que la plate-forme de streaming visait à faire revivre des franchises cultes de la FOX telles que Maman j’ai raté l’avion, Journal d’un dégonflé et La Nuit au Musée, donc. Sous forme d'animation, ce film dispose d'ailleurs d'un titre : Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again (La Nuit au Musée : Khamunrah ressuscite).

Pour rappel, Kamunrah est le frère aîné d’Ahkmenrah, allié de Larry depuis le début de la saga. Le pharaon souhaitait la tablette magique de son jeune frère afin d’ouvrir un monde vers les enfers de l’Egypte. Il sera finalement défait par les héros en fin de film. Interprété par Hank Azaria (ex Apu dans Les Simpson), Kamunrah pourrait-il être doublé par lui ? Il faudra attendre car pour le moment, aucun acteur n’a été sollicité pour doubler les rôles. Toutefois, le film pourrait avoir pour héros non pas Larry, mais Nick Daley, son fils. Wait & see...