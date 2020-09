La Nuit des Morts-Vivants a 30 ans : découvrez l'incroyable erreur à l'origine de ce remake

En 1990, Tom Savini signait le remake de "La Nuit des Morts-Vivants", le film culte de George A. Romero qui entra à jamais dans l'Histoire du cinéma et inventa un genre. À l'occasion de ses 30 ans, retour sur l'incroyable anecdote à l'origine de cette excellente relecture.

La Nuit des Morts-Vivants : le film qui n'avait pas besoin d'un remake

Il suffit parfois de pas grand chose pour avoir de grands résultats. Dans le monde du cinéma, il existe par dizaines des histoires sur des petits films qui ont connu un succès démesuré par rapport à l'argent engagé au départ. Le cinéma d'horreur, en particulier, est un genre qui permet à des malins de nous surprendre. George A. Romero l'a prouvé avec La Nuit des Morts-Vivants, un film fabriqué avec des moyens limités qui parvint à marquer l'Histoire. Avec une équipe minime, un budget à peine supérieur à 100 000 dollars et des acteurs inconnus, le réalisateur conçoit cette péloche dont le point de départ est le retour à la vie de personnes enterrées. Très vites, les vivants se rendent compte que les morts sont de retour sur Terre. Un petit groupe va se retrancher dans une maison, entouré par des zombies qui aimeraient en faire leur quatre-heures.

Le postulat se veut simple. Il n'en faut guère plus pour impressionner. La Nuit des Morts-Vivants n'a pas inventé la figure du zombie, mais c'est lui qui va la transformer et inspirer des générations. Encore aujourd'hui, son influence se faire ressentir. C'est pour cette raison que faire un remake d'un tel monument paraît totalement absurde.

Et pourtant...

L'hypothèse d'un remake devint envisagée à la suite d'une grossière erreur qui priva l'équipe de l'argent dont il aurait dû bénéficier. Lorsque le film sort dans les salles, il porte le titre La Nuit des Mangeurs de Chair. Faute de chance, un autre film était déjà appelé ainsi et un changement s'imposait. Sauf que, durant ce changement, aucun copyright n'est mentionné et le film tombe dans le domaine public, permettant à quiconque de l'exploiter. Les membres de l'équipe se rendent compte qu'ils viennent de sortir un classique mais ils ne seront jamais payés à hauteur de ce qu'ils devraient l'être. L'objectif avec un remake est de faire des nouveaux bénéfices en surfant sur la popularité du titre.

Une partie des membres de l'équipe technique de l'original revient pour cette version de 1990. George A. Romero est impliqué mais ne veut pas s'occuper de la mise en scène. Il décide de confier cette tâche à son ami Tom Savini, spécialiste des effets spéciaux qui devait travailler avec lui sur le précédent film. Là aussi, c'est l'occasion de corriger un problème. Il n'a pu travailler sur l'original aux côtés de Romero à cause de ses obligations envers son pays. Appelé pour participer à la guerre du Vietnam comme photographie, il manque le tournage.

Si la structure narrative générale ne change pas d'un film à l'autre, on note plusieurs différences qui vont permettre au remake de ne pas être qu'une copie sans âme. Visuellement, le passage du noir et blanc à la couleur donne une autre aura à cette histoire. Les spectateurs voient des zombies plus réalistes, avec des effets visuels qui impressionnent davantage. Là où l'original misait sur des tons blafards, les morts prennent une autre texture chez Tom Savini.

Au casting, une toute nouvelle bande d'acteurs entre en scène, dont un excellent Tony Todd. La Nuit des Morts-Vivants à la sauce 90's prend aussi une autre tournure politique, avec une critique à l'encontre des armes et de la sauvagerie humaine, et une portée féministe qui change de l'original. Barbara (Patricia Tallman) s'adjuge une partie du lead alors que chez Romero le personnage était victime des événements.

On dit souvent que les remakes ne valent pas les originaux - encore aujourd'hui - mais celui de La Nuit des Morts-Vivants a une raison d'être qui se justifie et il trouve sa propre voie sans renier l'ADN de son modèle.