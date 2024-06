À voir gratuitement : un des meilleurs films français de la décennie

Direction France.tv pour (re)voir l'excellent thriller franco-belge "La Nuit du 12". Le film est disponible sur la plateforme gratuitement jusqu'au 26 juin.

Regardez La Nuit du 12, c'est gratuit !

"C'est gratuit : aucun paiement, aucun abonnement". Voilà ce qu'on peut lire sur le site et la plateforme de France.tv. Plutôt intéressant quand on voit le nombre de services de streaming désormais disponibles en France, et dont certains ont augmenté leurs prix. Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, Paramount+ ou encore Canal+ et même le nouvel arrivant Max... Il y a de quoi faire, mais cela nécessite un certain budget. Raison pour laquelle il est bon de s'intéresser aux programmes de France.tv, surtout lorsqu'on voit qu'un film comme La Nuit du 12 est disponible, encore une fois, gratuitement !

La Nuit du 12 ©Haut et Court

Réalisé par Dominik Moll, La Nuit du 12 est un thriller passionnant, inspiré d'un fait réel raconté dans le livre 18.3 : Une année à la PJ de Pauline Guéna. On y suit Yohan (Bastien Bouillon), un policier de la PJ de Grenoble, qui enquête sur l'assassinat de Clara Royer (Lula Cotton-Frapier), une jeune femme de 21 ans, brûlée vive un soir après avoir été à une fête avec des amies. Une affaire qu'il suit avec son collègue Marceau (Bouli Lanners). Tous les deux vont suivre différentes pistes, interroger des proches de Clara et des suspects. Ils vont surtout être confrontés à de nouvelles horreurs et finiront par perdre pied.

Un grand film sacré aux César

La Nuit du 12 est une proposition captivante de Dominik Moll qui plonge dans le milieu de la PJ et pointe de nombreuses problématiques de notre société. Le meurtre de Clara n'est pas utilisé pour faire sensation, mais pour révéler des problèmes de violences bien réels. L'approche réaliste du réalisateur a largement convaincu le public et la presse, avec près de 500 000 entrées en salles et des avis très positifs. Si La Voix du Nord le décrivait comme "un polar remarquable", Le Figaro le désignait ni plus ni moins comme "le film français le plus fort de l’année".

Ces avis ont été partagés par les membres de l'Académie des César, puisque quelques mois après sa sortie, La Nuit du 12 a été récompensé de sept César dont ceux de Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur acteur dans un second rôle pour Bouli Lanners et Meilleur espoir masculin pour Bastien Bouillon. Notons également dans le lot le César des lycéens qui a été attribué au film.

Ajoutons à cela la révélation Lula Cotton-Frapier, qui malgré son peu de temps à l'écran, parvient à marquer les esprits. Et alors que certains avaient réagi au fait que son nom n'apparaissait pas sur les affiches du film, étant pourtant l'interprète de la victime, l'actrice avait eu une réaction pertinente sur X (anciennement Twitter).

Pour toutes ces raisons, La Nuit du 12 mériterait d'être vu par le plus grand nombre. Rendez-vous donc sur France.tv. Attention cependant, le film sera disponible sur la plateforme uniquement jusqu'au 26 juin 2024. Pour finir de vous convaincre de (re)voir ce thriller, voici ci-dessous la bande-annonce :