Noté 4,4/5, cet immense polar aux 7 César est à (re)voir d'urgence sur Netflix

Le meilleur film français de 2022 Lors de sa présentation dans la section Cannes Premières du Festival de Cannes 2022, La Nuit du 12 avait été bien reçue. Mais ce n'était alors rien en comparaison du succès qu'il rencontre deux mois plus tard, le 13 juillet, lors de sa sortie nationale. Film policier d'un réalisme stupéfiant, c'est en se basant sur un fait divers réel que Dominik Moll réalise La Nuit du 12, trois ans après l'excellent Seules les bêtes. Pour raconter cette enquête sur le meurtre d'une jeune fille - toujours non-élucidé -, il constitue un casting formidable qui fait l'impasse sur des personnalités très connues pour y conférer un maximum d'authenticité. Les deux rôles principaux, ceux du duo d'enquêteurs, sont ainsi tenus par Bastien Bouillon et Bouli Lanners. Yohann Vivès (Bastien Bouillon) - La Nuit du 12 ©Haut et Court À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan, c'est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12... Un triomphe critique et public Lors de sa sortie nationale, La Nuit du 12 est acclamé par le public comme par la presse spécialisée. Sorti au coeur d'un mois d'été, déroulant une histoire terriblement violente, âpre dans son "spectacle" et sans "stars" à l'affiche, il attire plus de 490 000 spectateurs dans les salles. Une réussite pour ce genre de cinéma et pour Dominik Moll, qui attire plus de spectateurs que ceux de ses trois films précédents réunis... La mise en scène de La Nuit du 12 parvient à faire jaillir de son naturalisme du quotidien une force graphique renversante. Les performances du casting sont elles aussi saluées, de Bastien Bouillon à Anouk Grinberg en passant par Pierre Lottin et Mouna Soualem. La presse souligne alors la très haute performance globale du film, dans toutes ses dimensions. Sur Allociné, la note critique s'élève à 4,4/5. Libération, qui lui accorde le maximum de 5 étoiles, écrit : Dominik Moll signe un film d'enquête discret, tenu et économe dans sa méditation politique sur le féminicide, l'inverse d'une démonstration par l'outrance. La Nuit du 12, bien qu'il raconte une affaire non-résolue, éclaire néanmoins une réalité qui a encore du mal à être acceptée : ce sont les hommes qui tuent les femmes. Et, dans un vertige "méta", le film réussit aussi son pari parce que, dans l'histoire du cinéma, le polar est très souvent axé sur des féminicides. Méditation politique sur le féminicide tout comme réflexion cinématographique sur ce "motif" des récits policiers, La Nuit du 12 mérite ainsi largement son statut de chef-d'oeuvre du genre. Le grand gagnant des César 2023 Favori de la cérémonie des César 2023 avec 11 nominations, La Nuit du 12 en remporte 7 : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure adaptation, Meilleur acteur dans un second rôle pour Bouli Lanners, Meilleur espoir masculin pour Bastien Bouillon, Meilleur son et César des lycéens. Il était par ailleurs nommé aux César de la Meilleure photographie, Meilleurs décors, Meilleur montage et Meilleure musique originale.