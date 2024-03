La Nuit du chasseur : le réalisateur du film d’horreur le plus flippant de l’Histoire s’attaque au remake

Une nouvelle version de "La Nuit du chasseur", film noir iconique, est en préparation. Et le projet a été confié à un réalisateur et scénariste qui a fait ses preuves dans le genre de l’horreur.

La Nuit du chasseur, une œuvre culte qui aura son remake

Sorti en 1955 et basé sur le livre éponyme de Davis Grubb, La Nuit du chasseur raconte l’histoire d’un tueur qui sort de prison après avoir partagé sa cellule avec un homme ayant caché une grosse somme d’argent. Lorsqu’il retrouve la liberté, le tueur part à la poursuite des enfants de cet homme, les seuls à connaître l’emplacement du pactole.

Harry Powell (Robert Mitchum) - La Nuit du chasseur ©United Artists

Réalisé par Charles Laughton et porté notamment par Robert Mitchum, La Nuit du chasseur est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs longs-métrages des années 1950. Et l’un des meilleurs films noirs à avoir jamais été réalisés. Signe de sa grosse réputation, il fait par exemple partie de la liste des 50 films à voir avant 14 ans dressée par le British Film Institute en 2005. Or, comme d’autres œuvres iconiques avant lui, il va avoir droit à un remake.

Deux spécialistes de l’horreur aux manettes

The Hollywood Reporter nous apprend que Universal prépare une nouvelle version de La Nuit du chasseur. Et le studio a déjà choisi à qui confier ce projet. Ainsi, c’est Scott Derricksonqui réalisera le long-métrage, en se basant sur un scénario qu’il aura écrit avec C. Robert Cargill. Le duo a déjà travaillé ensemble sur Doctor Strange, mais aussi deux films d’horreur : Sinister et plus récemment Black Phone.

Les amateurs de frissons pourront donc penser que La Nuit du chasseur est entre de bonnes mains. Car Derrickson et Cargill ont déjà prouvé qu’ils maîtrisaient le genre de l’horreur. Comme rapporté par Movie Web, en 2020, une étude scientifique ayant enregistré les réactions de spectateurs à plusieurs films de ce genre en mesurant leur fréquence cardiaque avait établi que Sinister était le film le plus terrifiant de l’Histoire.

Un autre projet à finir avant celui-ci

Derrickson et Cargill vont toutefois finir un autre projet avant de s’attaquer à la nouvelle version du film qui avait été réalisé par Charles Laughton. Toujours d’après The Hollywood Reporter, ils sont actuellement occupés à terminer Black Phone 2. Le film sortira le 25 juin 2025 dans les salles françaises. On peut donc penser que le nouveau La Nuit du chasseur n’arrivera pas avant un bon moment.