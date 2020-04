La Nuit du Chasseur : Universal annonce un remake

Classique intemporel et tant de fois décortiqué dans tous les sens, "La Nuit du Chasseur" ne va pas échapper à la mode des remakes. Une version actualisée est en préparation chez Universal et on se demande bien le pourquoi du comment d'une telle entreprise.

Il ne reste plus grand chose à dire sur la grandeur de La Nuit du Chasseur tant il a été analysé et couvert de louanges. Un traitement entièrement mérité, pour un film qui reste gravé dans l'histoire du cinéma. Dans son majestueux noir et blanc, il narre comment deux enfants, privés de leur père, doivent fuir un prêcheur meurtrier pour empêcher qu'il ne mette la main sur un pactole de 10 000 dollars. Prêt à tout, l'homme ne les laissera pas en paix avant d'avoir obtenu ce qu'il souhaite. Cette adaptation du roman Davis Grubb est connue pour ses qualités esthétiques, pour sa mise en scène inspirée et pour l'interprétation dingue de Robert Mitchum en étant de grâce.

Universal veut revisiter La Nuit du Chasseur

L'aura spéciale de La Nuit du Chasseur n'effraie pas Universal, qui est en train de plancher sur un remake. Variety annonce que la productrice Amy Pascal est sur le coup, avec Matt Orton engagé pour signer le script. Un scénariste qui a notamment écrit Operation Finale, récit de la traque du nazi Adolf Eichmann. On ne sait pas exactement dans quel sens il va travailler avec ce remake mais il devrait s'agir d'une sorte de version plus moderne, qui ne se déroulera peut-être pas dans l'Amérique des années 30. L'intérêt sera, on l'espère, de vraiment se différencier de l'original afin d'apporter de nouvelles choses à une histoire qu'on connaît par cœur. Les différences ne seront possiblement pas les plus visibles dans l'agencement de l'intrigue (le schéma assez simple sera forcément repris), mais plutôt dans le traitement formel.

Il faudra évidemment voir qui sera pris pour la mise en scène afin de percevoir où ce projet va. On souhaite par avance bonne chance à l'élu, ainsi qu'à celui qui passera après Robert Mitchum dans le rôle du méchant. La Nuit du Chasseur a tant de qualités précises qu'il serait intelligent de ne pas prétendre à les égaler mais de chercher un traitement pouvant nous faire voir cette histoire d'une autre facette, sans boxer dans la même catégorie. Universal se lance un très gros défi sur ce coup. Pas sûr qu'il soit relevé haut la main...