La Nuit nous appartient : Eva Mendes a dû s'alcooliser pour la scène de sexe

L'ouverture de "La Nuit nous appartient" plonge le spectateur dans l'intimité du couple formé par Eva Mendes et Joaquin Phoenix. Une séquence compliquée à tourner pour la comédienne, qui a pu s'aider d'une boisson préparée par le réalisateur James Gray.

La Nuit nous appartient : un polar bouleversant signé James Gray

Après Little Odessa et The Yards, James Gray réalise un autre drame criminel et familial avec La Nuit nous appartient. Sorti en 2007, le long-métrage raconte le tiraillement de Bobby Green (Joaquin Phoenix) à la fin des années 80. Gérant d'une boîte de nuit de Brooklyn appartenant au marchand de fourrure d'origine russe Marat Buzhayev (Moni Moshonov), Bobby mène ses affaires sous le nom de sa mère. S'il a pris cette décision, c'est parce qu'il ne veut pas être associé à son frère Joseph (Mark Wahlberg) et son père Albert Grusinsky (Robert Duvall), tous deux policiers.

La Nuit nous appartient ©Wild Bunch

Mais lorsque Joseph se fait tirer dans la tête après une descente houleuse dans sa discothèque, Bobby doit choisir entre ses fréquentations et sa famille. Il accepte de venir en aide aux autorités pour faire tomber Vadim Nezhinski (Alex Veadov), neveu de Marat Buzhayev et trafiquant de drogue impitoyable. Mais sa mission d'infiltration tourne mal et a des répercussions désastreuses sur son entourage.

James Gray continue de coincer son personnage principal dans des dilemmes impossibles dans La Nuit nous appartient, comme il le refera dans Two Lovers et le récent Ad Astra. À l'évolution bouleversante du protagoniste incarné par Joaquin Phoenix s'ajoutent des scènes d'une redoutable tension, dont une infiltration dans une fabrique de cocaïne et une course-poursuite pluvieuse où la fatalité et le sentiment d'impuissance finissent par l'emporter.

Une scène "gênante" à tourner pour Eva Mendes

La fatalité de La Nuit nous appartient passe également par l'effondrement progressif de la relation entre Bobby et sa compagne Amada, interprétée par Eva Mendes. Uni pendant la première partie du film, le couple se déchire à cause de la violence et la tristesse qui le submerge, jusqu'à la disparition totale d'Amada avant une ultime réapparition fugace et poignante dans la conclusion.

La Nuit nous appartient ©Wild Bunch

Dès l'ouverture, James Gray dévoile leur intimité au cours d'une scène torride durant laquelle Bobby regarde amoureusement Amada en train de se masturber, alors que le tube Heart of Glass de Blondie résonne dans la boîte de nuit. Une séquence "effrayante" et "gênante" à tourner pour Eva Mendes, comme elle le confie à Collider. Elle ajoute auprès de Cinema.com qu'elle a pleuré pendant les prises de vues de cette introduction mais qu'elle a pu compter sur le soutien total de James Gray, qui lui a concocté une boisson pour lui donner du courage :

C'était vraiment difficile. En fait, c'était tellement dur que le réalisateur m'a préparé une vodka avec du jus d'orange le matin et croyez-moi, je ne bois jamais au travail.

Pour faciliter le travail de ses deux comédiens, James Gray a par ailleurs tenu à tourner la scène à la fin de la production, ce que salue Eva Mendes lors d'un entretien pour NewsBlaze :