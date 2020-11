La Panthère Rose : un reboot en préparation par le réalisateur de Sonic

La Panthère Rose va être remise au goût du jour avec un reboot ! Une nouvelle aventure de Jacques Clouseau est en préparation, avec un mélange entre CGI et prises de vues réelles pour inclure la panthère visuellement dans le film. Le réalisateur d'un succès de 2020 est aux commandes du projet.

Le réalisateur de Sonic s'occupera de La Panthère Rose

En février dernier sortait le film Sonic adapté des jeux vidéo et au moment de faire le bilan de 2020, on en parlera comme l'un des plus gros succès au box-office (319.,1 millions de dollars) - le contexte et l'absence de concurrence auront aidé. On ne va pas revenir sur ce cas mais si on parle de lui maintenant, c'est parce que son réalisateur, Jeff Fowler, va mener le reboot de La Panthère Rose. Son expérience avec le hérisson bleu l'aidera car ce nouveau projet pour lui va reprendre ce mélange entre mise en scène avec des prises de vues réelles et l'intervention de CGI afin de donner vie à l'animal. Il sera l'ami imaginaire du fameux Jacques Clouseau. On n'est donc pas dans un procédé à l'ancienne où la Panthère n'apparaissait pas dans le film - on y revient plus tard. Et c'est une première ! Jamais nous avions vu le héros en train de côtoyer la Panthère au cinéma. Étrange que personne ne se soit emparé de cette idée auparavant.

La MGM travaille sur le sujet depuis le début d'année et vient de trouver ce qui ressemble au candidat idéal pour rendre concret le script écrit par Chris Bremner. On souhaite quand même à Jeff Fowler de ne pas se planter cette fois avec le design de la star du film. Une polémique avait été déclenchée après la première bande-annonce de Sonic. Le look de ce dernier avait révolté les fans, poussant le studio à le modifier pour ne pas filer vers un bide. Tout le monde sait à quoi ressemble la Panthère Rose mais nous ne sommes jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. À moins de faire comme dans le prochain Tom et Jerry en restant avec une apparence à l'ancienne.

Hormis le réalisateur, personne n'est encore cité pour le casting. Le choix de l'acteur qui incarnera Clouseau est le principal défi. Pour l'intrigue, il devrait encore s'agir d'une enquête avec un voleur de bijoux ou quelque chose dans le genre. On n'en sait guère plus sur une date de sortie.

La drôle d'histoire de La Panthère Rose

Début des années 60, Blake Edwards sort une comédie policière intitulée La Panthère Rose. Le film ne présente pas un animal mais un bijou, qui porte ce nom. L'inspecteur français Jacques Clouseau, pas réputé pour être un foudre de guerre, est chargé de veiller sur une princesse qui pourrait être la cible d'un voleur. L'incarnation animalière de la Panthère Rose n'apparaît en réalité jamais dans le film, si ce n'est lors du générique de début et celui de fin. Un temps de présence très faible qui n'échappe cependant pas au public. Le studio constate que les spectateurs en redemandent et va sortir plusieurs autres films avec l'inspecteur. Quant à la Panthère, elle va avoir son moment de gloire dans des films animés pour le cinéma et la télévision. Aujourd'hui complément incorporé dans la pop culture (le thème d'Henry Mancini n'y est pas pour rien), l'animal rose est plus resté dans les mémoires que les films.

En 2006, La Panthère Rose a eu un remake avec Steve Martin dans le rôle de l'inspecteur maladroit, sous la direction de Shawn Levy. Avec un joli box-office à l'arrivée qui grimpe à 158,8 millions de dollars. Une suite verra le jour en 2009, avec une apparition de Johnny Hallyday.