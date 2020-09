La Passion du Christ : la suite est toujours prévue

Mel Gibson ne lâche pas Jésus et envisage toujours de faire une suite à "La Passion du Christ", le film qui a provoqué de vives polémiques lors de sa sortie en 2004. Le programme s'annonce pour le moins riche, avec un passage en Enfer et une résurrection.

Mel Gibson créa la polémique avec son film sur Jésus

La carrière de Mel Gibson est jalonnée de quelques polémiques. La plus grosse est celle qui a été engendrée par La Passion du Christ. 9 ans après Braveheart, l'acteur revient derrière la caméra avec un film controversé sur les dernières heures de Jésus. Sujet ô combien délicat qui ne pouvait pas déboucher sur une sortie qui allait passer inaperçue. Mel Gibson reprend les écrits des Évangiles et livre un chemin de croix douloureux. On y voit ainsi son arrestation, sa condamnation et tous les supplices auxquels il a eu droit, jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. La Passion du Christ est un moment de cinéma douloureux à encaisser, qu'importe nos convictions religieuses. Mel Gibson ne nous épargne pas, avec une violence crue, exacerbée et frontale.

Le film s'est retrouvé dans l'œil du cyclone avec pas mal de critiques à son encontre et des reproches sur les intentions de Mel Gibson. Le réalisateur a été accusé d'antisémitisme, en raison de sa représentation des Juifs. S'ils sont indubitablement responsables de ce qui est arrivé à Jésus, des experts et observateurs ont estimé que le film ne faisait pas preuve d'assez de finesse et ne prenait pas en compte certains éléments qui auraient apporté des précisions. Malgré (ou grâce à ?) la polémique, La Passion du Christ est un immense carton commercial. Le film arrive à remporter 611,4 dollars au box-office mondial, ce qui est une performance digne d'une production à gros budget.

La Passion du Christ 2 : une suite plus que jamais sur les rails ?

Dans une interview chez Breitbart News, Jim Caviezel a confirmé qu'une suite était en préparation. L'acteur qui incarne Jésus dans le premier film est partant pour reprendre le rôle, toujours sous la direction de Mel Gibson. Ce dernier lui aurait récemment montré une nouvelle version du scénario (la troisième). Le projet se nommerait La Passion du Chris : Ressurection et Jim Caviezel le décrit comme "le plus gros film de l'histoire". Pour aller encore plus loin, il pense que cette figure religieuse est semblable à un super-héros. Sauf que cette comparaison ne convaincra peut-être pas les financiers de s'engager, l'acteur note que l'Hollywood actuel n'est pas très à l'aise avec le cinéma biblique.

Mel Gibson n'a jamais caché qu'il souhaitait s'occuper de cette suite dont l'axe serait de suivre Jésus lors de son retour sur Terre, trois jours après sa crucifixion. Il devrait être question dedans de son passage en Enfer avant de revenir à la vie. Un point qui risque de créer la discorde au sein du public car cette partie de l'histoire du Christ n'est pas reconnue par tout le monde. On touche davantage à la croyance qu'à des faits que l'on peut considérer comme historiques. Mais, nul doute qu'avec ce qu'il a fait dans La Passion du Christ, Mel Gibson sera forcément intéressé par le développement de cette partie. Qu'importe si les détracteurs grondent.

Qu'un scénario soit écrit, c'est une chose. Que le film se fasse, c'en est une autre. Après les polémiques du premier épisode, ce n'est pas dit que celui-là se monte simplement. Financièrement, le succès précédent est un point rassurant. Cependant, on ne voit vraiment pas un gros studio se mettre dans ce pétrin, avec toutes les potentielles difficultés. Mel Gibson devrait passer par Icon Productions, sa propre société, pour que son projet devienne réalité.