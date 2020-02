La Petite boutique des horreurs : Chris Evans dans le remake

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La Warner s’apprête à réouvrir les portes de « La Petite Boutique des horreurs » pour faire de nouvelles victimes. Un remake est en préparation, avec un début de casting clinquant. Chris Evans, le Captain America de Marvel, pourrait assurer un rôle dedans.

La liste à rallonge des remakes en préparation continue de croître et figure dessus celui de La Petite Boutique des horreurs. Le film original de Roger Corman y a déjà eu droit dans les année 80 avec Frank Oz aux manettes. Pour ceux qui seraient passés à côté de ce film culte, il racontait la drôle de mésaventure vécue par Seymour, employé chez un petit fleuriste. Quand son boss n’arrive plus à faire prospérer son affaire, le jeune homme lui propose de mettre en avant une étrange plante sur laquelle il est tombée. Les clients affluent alors pour voir le spécimen et le business reprend. Mais il s’avère que la plante a besoin de sang humain pour vivre. Seymour va alors essayer de la rassasier, sauf que son appétit grandissant devient incontrôlable. Et quand la police met son son nez dans cette série de disparitions, tout s’aggrave.

Deux Avengers dans La Petite Boutique des horreurs

Dirigé par Greg Berlanti, ce remake reprendra les principales péripéties de l’histoire connue et pourrait s’appuyer sur un casting solide. Nous vous expliquions le mois dernier que Taron Egerton était proche de prendre le rôle de Seymour, quand Scarlett Johansson était ciblée par la Warner pour celui d’Audrey, love interest du personnage principal. Billy Porter aura une autre tâche : prêter sa voix à la plante Audrey II. Deadline rapporte maintenant que Chris Evans serait en négociation pour décrocher le rôle d’Orin Scrivello, le dentiste et petit copain d’Audrey au comportement toxique. Nous étions habitués à voir l’acteur jouer le super-héros parfait chez Marvel mais ce serait sur un autre registre qu’il pourrait s’exprimer ici, en montrant une phase plus sombre de son jeu – prestation dont il est capable. Il retrouverait aussi Johansson avec qui il a vécu plusieurs aventures dans les Avengers.

Le remake de La Petite Boutique des horreurs n’a pas encore de date de tournage et doit boucler les différents deals avec les membres du casting. Aucune date de sortie n’est annoncée mais si tout avance convenablement, le film pourrait débarquer sur nos écrans l’année prochaine.