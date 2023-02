La Petite Sirène : le live action s'offre un nouveau teaser féérique

Disney vient de partager un nouveau teaser pour sa version live action de "La Petite Sirène". L'occasion pour les fans de découvrir le premier aperçu de la grande méchante : Ursula.

La Petite Sirène version live

Décidément, après Le Roi Lion (2019), Le Livre de la Jungle (2016) ou encore Dumbo (2019), les studios Disney continuent leur croisade pour adapter tous les grands classiques de l'animation en version live. Cette fois, le studio aux grandes oreilles s'attaque à un autre de ses chef-d’œuvres avec La Petite Sirène. Réalisé par Ron Clements et John Musker en 1989, le film d'animation a fait vibrer des millions de spectateurs à travers le monde. L'histoire, vous la connaissez sans doute déjà, raconte les aventures d'Ariel, l'une des filles du roi Triton, qui cherche à réhabiliter la musique dans les fonds marins.

La Petite Sirène ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Cet immense classique des studios Disney a même donné naissance à deux suites, sorties en 2000 et 2008. En 2018, Blake Harris et Chris Bouchard adaptent en version live, librement, le compte de Hans Christian Andersen avec La Petite Sirène. Cette année, Disney reprend les commandes et propose donc une nouvelle adaptation.

Ursula se dévoile dans un nouveau teaser

Réalisé par Rob Marshall (Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence, Le Retour de Mary Poppins), ce long-métrage présente notamment Javier Bardem dans la peau du roi Triton, Melissa McCarthy dans le rôle d'Ursula, Awkwafina en Eurêka, Jacob Tremblay dans le rôle de Polochon et Halle Bailey dans la peau d'Ariel.

Ursula (Melissa McCarthy) - La Petite Sirène ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Attendu le 24 mai prochain dans les salles obscures, le film de Rob Marshall se dévoile un peu plus à travers un nouveau teaser. Trente secondes qui proposent quelques images inédites d'Ariel, et dévoilent le tout premier aperçu de Melissa McCarthy dans le rôle d'Ursula. Au vu de ces nouvelles images, La Petite Sirène ne devrait pas prendre trop de libertés par rapport à l’œuvre d'origine. On vous laisse avec ces images inédites à découvrir en tête d'article et on se donne rendez-vous en mai prochain.