La Petite Sirène : pourquoi cette scène culte du dessin animé n'est pas dans le film ?

Le Chef Louis et sa célèbre chanson "Les Poissons" sont absents de La Petite Sirène de Rob Marshall sorti le 24 mai 2023. Nous avons voulu savoir pourquoi et avons posé la question au réalisateur, qui nous a répondu.

La Petite Sirène : du dessin animé au live action

Comme de nombreux dessins animés classiques Disney avant lui, La Petite Sirène a également subi un lifting live action. En salles depuis le 24 mai dernier, le film en prises de vues réelles reprend la même trame que l'original sorti en 1989.

L'intrigue se déroule dans les années 1830, sur une île fictive des Caraïbes. Ariel (Halle Bailey), une jeune sirène rebelle, tombe amoureuse du prince Eric (Jonah Hauer-King). Pour vivre sur la terre ferme, elle fait un pacte avec Ursula (Melissa McCarthy), la sorcière des mers, ignorant les dangers que cela représente pour sa vie et la couronne de son père, le roi Triton (Javier Bardem). Entre amour interdit et choix déchirant, Ariel devra trouver le courage de sauver ce qui compte le plus pour elle.

Une scène iconique absente : le réalisateur nous dit pourquoi

Si cette nouvelle mouture de La Petite Sirène reprend presque plan pour plan le dessin animé, il y a néanmoins une scène iconique du film de 1989 qui est absente de ce live action. En effet, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas la séquence dans les cuisines du palais avec le Chef Louis qui fait un véritable massacre de poissons et de crustacés pour le repas tout en poussant la chansonnette Les Poissons.

Déroutés, nous avons souhaité poser directement la question au réalisateur Rob Marshall sur l'absence de cette scène. Il nous a répondu :