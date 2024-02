La Planète des Singes 4 : Freya Allan traquée dans une nouvelle bande-annonce exceptionnelle

Une nouvelle bande-annonce de "La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume" permet d'en apprendre plus sur l'intrigue de ce prochain film, à découvrir en salles le 8 mai prochain.

La Planète des Singes 4 : la saga continue

Suite de l'excellente trilogie centrée sur César, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume est un des films les plus attendus de cette année. La première bande-annonce du long-métrage réalisé par Wes Ball était déjà impressionnante. Et les nouvelles images dévoilées à l'occasion du Super Bowl continuent de donner envie, en offrant des précisions sur l'intrigue à venir. Car cette suite se déroulera longtemps après La Planète des Singes : Suprématie (2017). On y verra donc des singes qui ne connaissent pas l'histoire de César et de son règne. À la place, il y aura Proximus César, un chef tyrannique qui mène une armée de primates. Désirant agrandir toujours plus son empire, il a réduit en esclavage les humains - rappelant ainsi le tout premier film de 1968 et le roman dont il est tiré.

C'est alors Noa, un jeune singe qui souhaite en apprendre plus sur le passé, qui va se rebeller. Comme on peut le voir dans la bande-annonce (vidéo en une d'article), il va estimer que cette domination est injuste et viendra en aide à une humaine, Nova, interprétée par Freya Allan (The Witcher). Cette dernière est assez mystérieuse, et on comprend qu'elle détient un secret qui pourrait faire basculer l’avenir des singes et des humains.

L'intrigue se précise

Au-delà de qualité visuelle que nous promet cette bande-annonce, on peut s'attendre encore à une histoire passionnante et émouvante. On se doute que la vidéo promotionnelle n'a pas tout révélé, surtout concernant Nova. Plusieurs éléments permettent cependant d'établir l'hypothèse qu'elle pourrait venir d'un autre monde. Il y a en effet un plan de la jeune fille émue en regardant les étoiles, ainsi qu'un autre de Noa qui observe une reproduction du système solaire.

Freya Allan - La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ©20th Century Studios

À cela s'ajoute ses vêtements, pas aussi délabrés que ceux des autres humains, qui eux semblent davantage sortir de la préhistoire. Rappelons que dans le film de 1968, des astronautes pensent avoir découvert une nouvelle planète, mais sont en réalité de retour sur Terre après des années dans l'espace, alors que les singes ont pris le pouvoir. Ce voyage dans l'espace était justement évoqué dans La Planète des Singes : Les Origines (2011). À voir si La Planète des Singes 4 reprend en partie cette intrigue et fait de Freya Allan la nouvelle Charlton Heston. Réponse le 8 mai dans les salles.