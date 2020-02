La Planète des Singes : le nouveau film n’est pas un reboot

En fin d’année dernière, nous apprenions qu’un nouveau film La Planète des singes était en train de se préparer, deux ans après la fin de la trilogie actée dans Suprématie. Entre-temps, la licence a été récupérée par Disney lors de son retentissant rachat de la Fox et de ses actifs. Même si la bannière Fox continue quelque part d’exister avec 20th Century Studios, il faut bien comprendre que c’est la firme à Mickey qui est derrière. On ne saurait dire dans quel sens ce nouveau projet veut s’inscrire dans l’univers. La possibilité reboot tomberait sous le sens dans cette industrie qui refait à l’envi tout ce qui a du succès, mais ce serait une bien mauvaise idée de repasser encore par ce chemin balisé. La dernière trilogie a très bien tracé sa route et a posé plus d’un élément qu’il serait dommage de sacrifier.

C’est Wes Ball (la trilogie Le Labyrinthe) qui a été engagé pour cette nouvelle Planète des singes. Un choix qui ne provoquera pas, chez nous, un enthousiasme particulier – on ne devrait pas être les seuls dans ce cas. Quand le site américain comicbook.com annonce que ce nouveau film servira de reboot pour relancer une nouvelle dynamique, le réalisateur s’empare de son compte Twitter et contredit le média :

It’s never been easier for film journalists to actually get in touch with the actual people who actually know… but maybe it’s the point to NOT fact-check these days?

Regardless. Don’t worry. I won’t ruin the surprises, but it’s safe to say Caesar’s legacy will continue…🤫

