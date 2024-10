Un nouveau film La Planète des Singes se prépare avec déjà une date de sortie

Cette année, "Le Nouveau Royaume" a enrichi la franchise "La Planète des Singes", sept ans après la sortie de "Suprématie". Le film réalisé par Wes Ball a été un succès, ce qui va permettre à la saga de se poursuivre.

Le succès de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume…

De 2011 à 2017, trois films La Planète des Singes sont venus lancer un nouvel univers cinématographique autour de la célèbre histoire tirée des livres de Pierre Boulle. La trilogie était centrée sur le personnage de César, nous montrant son évolution de sa naissance jusqu’à son rôle de leader dans une guerre entre humains et singes. Mais cette année, un nouveau film de la saga sur d’autres personnages est sorti en salles.

L’histoire de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume se déroule plusieurs générations après la mort de César. Elle nous fait suivre Noa, un jeune singe qui entreprend un périlleux voyage après que son peuple a été attaqué. Le film a été un succès à sa sortie. Selon les chiffres de Box Office Mojo, il a rapporté plus de 397 millions de dollars dans le monde. Des chiffres suffisants pour avoir convaincu 20th Century Studios de lancer une suite.

Un nouveau film en préparation

The Hollywood Reporter s’est entretenu il y a peu avec Steve Asbell, le patron de 20th Century Studios. Ce dernier a alors révélé qu’après le succès du long-métrage, un nouveau film La Planètes des Singes était en préparation. Steve Asbell est même allé plus loin en donnant une date pour la sortie du long-métrage. Il a révélé que le film arriverait dans les salles en 2027. Il faudra donc s’armer de patience avant de pouvoir découvrir cette suite. Mais les fans de cet univers peuvent se réjouir en sachant que la franchise va se poursuivre.

Wes Ball de retour à la réalisation ?

En revanche, Steve Asbell n’a rien dit de plus sur le futur film La Planète des Singes. Il n’a donné aucune information sur son titre ou son intrigue. On attend donc de savoir si ce nouveau long-métrage poursuivra l’histoire de Noa et de ses amis ou s’il se concentrera sur de nouveau personnages. De plus, étant donné le succès de Le Nouveau Royaume, on peut penser que Wes Ball a des chances de se voir offrir la chance de revenir à la réalisation. Mais il faudra attendre une communication officielle pour savoir s’il sera bel et bien de retour ou si un autre cinéaste prendra le relais.