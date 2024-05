La Planète des singes Suprématie : que devient la jeune Nova (Amiah Miller) ?

"La Planète des singes : Suprématie" (2017) est diffusé ce soir sur CStar, l'occasion de revenir sur la révélation du film, Amiah Miller, qui interprète la jeune Nova dans le film de Matt Reeves.

La Planète des singes Suprématie : une superbe conclusion pour César

En 2017, La Planète des singes : Suprématie venait conclure une excellente trilogie initiée avec La Planète des singes : Les Origines (2011), et poursuivit avec La Planète des singes : L'Affrontement (2014). Tirée du roman de Pierre Boulle, cette nouvelle relance de la franchise - après la saga avec Charlton Heston (dans deux films sur cinq) et la version de Tim Burton (2001) - a marqué les esprits grâce à l'utilisation de la motion capture pour donner vie aux singes. Une qualité visuelle indéniable et impressionnante qui atteint son paroxysme dans ce troisième opus réalisé par Matt Reeves. Rappelons que, depuis, la saga a été relancée une nouvelle avec La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume (en salles le 8 mai 2024), qui se déroule des centaines d'années après Suprématie.

La Planète des singes : Suprématie ©20th Century Studios

Dans La Planète des singes : Suprématie, César et sa tribu sont plus que jamais en danger tandis qu'un colonel s'est donné pour mission d'éliminer tous ces singes intelligents. Après avoir été attaqué en pleine nuit, César découvre que sa femme et son fils ont été tués. Il va alors laisser son peuple partir sans lui vers un nouveau territoire, et ira, avec Maurice, Luca et Rocket, à la recherche des militaires responsables de ce massacre. Ces derniers s'étant regroupés dans un camp de travail où ils exploitent les singes avec l'aide d'une poignée de gorille qui ont rejoint leurs rangs.

Qui est Amiah Miller, l'actrice qui joue Nova ?

Durant son parcours, César va apprendre que le virus qui a éradiqué une grande partie de la population, continue de faire des dommages chez les humains, certains perdants leur voix. C'est ce qu'on commence à comprendre lorsque le trio fait la rencontre de Nova, une jeune fille muette. Un personnage qui amène beaucoup d'émotion dans le film et qui donne une note d'espoir. Car la plupart des humains se montrent sans pitié. Mais l'innocence de cette enfant, capable de s'émouvoir du sort des singes, aidera César à ne pas basculer moralement.

Amiah Miller (Nova) - La Planète des singes : Suprématie ©20th Century Studios

C'est Amiah Miller qui incarne la jeune Nova dans La Planète des singes : Suprématie. Âgée de 13 ans à la sortie du film, la comédienne n'en était pas à son premier rôle. Dès ses dix ans, elle participa à quelques séries et téléfilms. Puis, en 2016, on avait pu la voir incarner une version jeune de Teresa Palmer dans le film d'horreur Lights Out, avant d'apparaître dans un épisode de MacGyver (2016).

Pourtant, avant de se lancer dans cette carrière d'actrice, cette jeune fille originaire d'une petite ville de Virginie, n'y semblait pas prédestinée. Elle se décrivait en effet, dans un article de The Hollywood Reporter, comme "très timide" et avouait n'avoir pu "parler à personne d'autre qu'à (sa) famille pendant très longtemps". Ce qui ne l'a pas empêchée de débuter dans le mannequinat en posant dans des magazines dès son enfance.

Quelle suite pour la comédienne ?

Capable de pleurer sur commande durant le tournage de La Planète des singes : Suprématie, Amiah Miller a impressionné les équipes autour d'elle, alors qu'elle n'avait que 11 ans au moment de filmer. Mais grâce à cela, la comédienne a été révélée à un large public. Ce film demeure certainement son meilleur à ce jour, puisque, après cela, elle a participé à des longs-métrages moins mémorables. Amiah Miller continue néanmoins sa carrière, et il est d'ailleurs possible de la voir au premier plan de la comédie horrifique L'Exorcisme de ma meilleure amie (2022), disponible sur Prime Video. Elle est également créditée sur deux films actuellement en post-production : Burn Alive et Hold Your Breath.

Enfin, lorsqu'elle ne tourne pas, Amiah Miller continue de travailler pour des marques prestigieuses - comme avec Chanel, qui en a fait une de ses égéries -, et elle se balade à travers le monde, même à Paris. Un séjour dont elle a partagé plusieurs photos récemment sur son compte Instagram.