La Planète des Singes : Wes Ball évoque la suite et le retour d'un personnage déjà culte

À l’occasion de la sortie de "La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume", nous avons demandé au réalisateur Wes Ball ce qu’il préparait pour la suite, et évoqué avec lui le destin d’un des meilleurs personnages du film. [SPOILERS]

Le règne de La Planète des Singes

Avec un très bon démarrage aux États-Unis - et des premiers jours qui s’annoncent forts pour sa sortie en France -, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume est en passe de réussir la relance de la célèbre franchise. Ce 9ème film, 56 ans après La Planète des singes de Franklin J. Schaffner et 7 ans après La Planète des Singes : Suprématie de Matt Reeves, ouvre un nouveau cycle et sera donc suivi par un autre. (SPOILERS)

Une nouvelle aventure pour Noa, qui avec ses amis et toute sa communauté va devoir rebâtir une société, ainsi que faire vivre l’héritage de César, après les événements dramatiques de La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume.

Son réalisateur Wes Ball nous a ainsi expliqué au sujet du prochain volet La Planète des Singes :

"L’avenir dépendra évidemment du succès auprès du public, mais nous savons bien sûr dans quelles directions aller. Ce sont de super personnages, avec de super histoires à raconter, et plein d’idées passionnantes que nous n’avons pas pu faire tenir dans ce premier film ! Mais bon, je ne suis pas autorisé à en dire plus…"

Impossible donc de détailler ces idées, mais lorsque nous lui posons la question de savoir ce qu’il est vraiment advenu d’un des personnages les plus réussis dans Le Nouveau Royaume, Wes Ball donne une indication très claire. (SPOILERS)

Le retour d'un roi

Dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, alors qu’il s’avance en territoire inconnu à la recherche de sa communauté, Noa rencontre Raka, un orang-outan très âgé. Celui-ci fait le lien avec le passé, membre d'un groupe de primates savants qui tentent de préserver les savoirs, notamment l'enseignement authentique de César qu'il porte et transmet. Bienveillant envers les humains, qu’il ne connaît d’abord qu’à l’état sauvage, il est crucial dans le parcours d’initiation de Noa.

Raka (Peter Macon) - La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume ©Disney

Sympathique, drôle et touchant, le primate incarné par Peter Macon connaît une disparition prématurée dans Le Nouveau Royaume. En effet, alors qu’ils traversent un pont au-dessus d’une rivière avec un très fort courant, Noa, Mae et Raka sont attaqués par Sylva et ses soldats, aux ordres de Proximus César. D’un geste héroïque, Raka se sacrifie en sauvant Mae de la noyade, et disparaît dans les eaux déchaînées de la rivière.

Le personnage de Raka est très abouti dans La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume. Ami, aîné et autorité de substitution, enseignant, suffisamment décalé pour apporter une innocence naturelle à sa relation avec Noa, il est le parfait compagnon de voyage du héros, le sidekick indispensable à tout héros d'un grand récit d’aventure.

On a donc confié à Wes Ball que le destin de Raka semblait bien cruel dans son film. Il a répondu :

Le sacrifice ! C’est tellement important. Mais si vous restez jusqu’à la toute fin du générique, vous verrez qu’on a mis un petit quelque chose… quelque chose qui donne de l’espoir !

La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume n’a pas de séquence post-générique vidéo, mais on peut effectivement entendre à la toute fin du défilement des crédits du film un cri guttural qui semble fortement être celui de Raka...