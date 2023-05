La Plateforme 2 : la suite du succès Netflix se dévoile en images

Vous vous souvenez du thriller espagnol "La Plateforme" sur Netflix ? Découvrez les premières images de la suite dévoilées il y a quelques heures. La fosse s'apprête à accueillir de nouveaux détenus affamés...

La Plateforme (Netflix) : le succès tonitruant de 2020

Mis en ligne sur Netflix en plein confinement en mars 2020, le film La Plateforme avait très vite créé le buzz. Réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia, ce thriller espagnol se déroulait dans un univers dystopique, au sein d'une prison au dispositif aussi ingénieux que cruel : les détenus étaient enfermés deux par deux dans des cellules empilées verticalement autour d'une fosse.

À l'heure du repas, une plateforme descendait les étages avec des mets succulents préparés au sommet du bâtiment. Chaque mois, les détenus étaient répartis aléatoirement entre les centaines d'étages. Plus ils étaient placés haut, plus ils pouvaient manger à leur faim. Évidemment, plus la plateforme descendait, moins il restait de nourriture, laissant ceux des niveaux inférieurs mourir de faim.

La Plateforme © Netflix

Le film était resté plusieurs semaines en tête des programmes les plus visionnés de Netflix dans le monde. Notamment en raison de sa fin ouverte qui avait alimenté les plus vifs débats entre spectateurs...

Découvrez les premières images de la suite !

Après un tel succès, Netflix a mis en route une suite au film, et a dévoilé il y a quelques heures les premières photos de La Plateforme 2 :

On y découvre un nouveau duo de détenus, qui attendent dans leurs cellules autour de la fosse que la nourriture arrive...

Le long-métrage est toujours réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia. Dans son tweet, Netflix annonce que "l'histoire est loin d'être terminée" indiquant qu'il s'agit bel et bien d'une suite directe du premier film. Nos méninges vont encore être mises à rude épreuve.

À l'heure actuelle, aucune information concernant la date de mise en ligne du film n'a été annoncée. Il devrait arriver d'ici la fin de l'année sur Netflix.