Netflix dévoile enfin le trailer et la date de La Plateforme 2, la suite de l'immense succès de 2020

Quatre ans après l'immense succès du film espagnol "La Plateforme" Netflix a enfin dévoilé le trailer ainsi que la date de sa suite : rendez-vous le 4 octobre 2024 pour revenir dans l'enfer !

La Plateforme se remet en marche sur Netflix

Présenté en avant-première mondiale au Festival de Toronto en 2019, le film espagnol La Plateforme avait connu un succès colossal sur Netflix en mars 2020. Il avait été mis en ligne en plein confinement, période durant laquelle le service de streaming avait vu une augmentation significative de son audience.

Le film est resté de longues semaines en tête des films les plus visionnés dans le monde, et a fait énormément parler les spectateurs, qui ont établi diverses théories concernant la fin mystérieuse du long-métrage.

Pour rappel, l'histoire se déroule dans une prison verticale où les détenus sont répartis sur plusieurs niveaux. Au centre de chaque niveau se trouve une plateforme de nourriture qui descend d'étage en étage. Les détenus des niveaux supérieurs se servent en premier, laissant souvent des restes ou rien du tout pour ceux des niveaux inférieurs.

Le protagoniste, Goreng (joué par Iván Massagué), se réveille au niveau 48 avec un codétenu plus âgé, Trimagasi (interprété par Zorion Eguileor). À travers ses interactions et ses observations, Goreng découvre les cruautés et les injustices du système de distribution de nourriture, un miroir dystopique des inégalités sociales de notre monde.

Quatre ans après la sortie du premier film, Netflix a enfin dévoilé la première bande-annonce de La Plateforme 2, ainsi que sa date de sortie : le 4 octobre 2024.

De quoi parlera La Plateforme 2 ?

Toujours réalisé par Galder Gastelu-Urrutia, ce deuxième volet nous plongera de nouveau dans l'enfer de la prison et de sa plateforme. Les premières images dévoilées aujourd'hui par Netflix promettent un film plus horrifique que le premier, avec son lot d'hémoglobines et de violence.

On suivra deux nouveaux détenus qui tenteront de comprendre comment fonctionne le système de la prison, et qui est aux manettes, et surtout, comment le renverser. Peut-être que nous aurons enfin des réponses sur le pourquoi du comment.