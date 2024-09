La Plateforme 2 : Netflix partage un extrait de la suite de son succès de 2020

Deux semaines avant la sortie du très attendu "La Plateforme 2", Netflix a mis en ligne des images inédites de la suite de l'immense carton de 2020. Et ça s'annonce brillant !

La Plateforme, l’un des plus gros cartons de Netflix

Parmi les productions ayant marqué les abonnés Netflix se trouve La Plateforme. Mis en ligne en 2020, le film nous propose une métaphore sur les classes sociales. Son histoire se déroule dans une prison ayant la forme d’une tour et appelée "la fosse". Les détenus qui s’y trouvent partagent chaque étage par deux. Tous les jours, des plats sont déposés sur une plateforme descendant les étages. Plus celle-ci descend, moins il reste de plats pour les prisonniers du dessous…

La Plateforme a fait un carton. D’après les chiffres de Netflix, le long-métrage réalisé par Galder Gaztetu-Urrutia est toujours numéro 5 dans la liste des films en langue non-anglaise les plus vus de l’histoire du service de streaming. Devant un succès de cette ampleur, les fans pourront bientôt découvrir une suite. Tout récemment, celle-ci vient de s’offrir de nouvelles images.

Un extrait de la suite dévoilé

Après un premier trailer partagé en juillet dernier, Netflix a mis en ligne de nouvelles images de La Plateforme 2. Cette fois, il s’agit d’un extrait du film. On y voit les deux personnages principaux de cette suite : Perempuán et Zamiatin. Ils sont respectivement campés par Milena Smit et Hovik Keuchkerian.

Natalia Tena fait également partie de la distribution de cette suite. Le long-métrage mettra donc en scène de nouveaux personnages. D'après son synopsis officiel, Perempuán tentera de se battre contre le système de répartition alimentaire inégal de la fosse.

La nouvelle histoire convaincra-t-elle les fans ?

Galder Gaztetu-Urrutia a de nouveau réalisé La Plateforme 2. Il sera intéressant de savoir s’il est parvenu à utiliser le concept du premier film tout en proposant une histoire assez nouvelle pour convaincre les fans. On aura la réponse d’ici quelques semaines.

La Plateforme 2 sortira le 4 octobre prochain sur Netflix.