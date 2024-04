20 ans avant Challengers sortait une rom-com géniale sur le tennis qu'on continue d'adorer

Alors que "Challengers" sort dans les salles, retour sur une autre comédie romantique qui se déroule dans le milieu du tennis : "La Plus belle victoire" avec Paul Bettany et Kirsten Dunst.

Avant Challengers il y a eu La Plus belle victoire

Le tennis est à l'honneur en ce moment avec la sortie de Challengers. Nouvelle réalisation de Luca Guadagnino, deux ans après Bones and All, le film met en scène Zendaya, Mike Faist et Josh O'Connor dans un triangle amoureux. Une romance qui s'étale sur plusieurs années et qui voit Tashi (Zendaya), une joueuse de tennis professionnelle, faire tourner la tête de deux garçons, Patrick (Josh O'Connor) et Art (Mike Faist), également tennismen. Sauf que Tashi va subir une grave blessure et n'aura d'autre choix que de se reconvertir, tandis que les deux hommes s'affronteront sur les courts de tennis.

Zendaya - Challengers ©Warner Bros.

Nul doute que ce nouveau film de Luca Guadagnino vendu comme une œuvre sulfureuse, trouvera son public. Surtout avec la présence de Zendaya au casting. Cependant, la sortie de Challengers nous a donné envie de reparler d'une autre comédie-romantique qui se déroulait, elle aussi, dans le milieu du tennis : La Plus belle victoire (2004). Sorti il y a 20 ans, le film de Richard Loncraine n'avait pas été un immense succès, bien que récoltant tout de même plus de 40 millions de dollars dans le monde. Ce qui n'a pas empêché La Plus belle victoire de devenir culte pour certains cinéphiles adeptes des rom-com des années 2000. Plus précisément celles se déroulant dans le milieu du sport, comme le tout aussi sympathique Joue-la comme Beckham (2002).

Romance et tournois de tennis pour Paul Bettany et Kirsten Dunst

Porté par Paul Bettany et Kirsten Dunst, La Plus belle victoire voit le premier interpréter Peter Colt, un joueur de tennis britannique vieillissant, qui n'a jamais remporté de titre majeur. Désormais proche de la retraite, il commence déjà à songer à sa reconversion en professeur de sport. Mais avant cela, il pourra participer une dernière fois au prestigieux Gran Chelem qu'est Wimbledon. À la surprise générale, Peter va passer les premiers tours et commencer à rêver du titre.

Paul Bettany - La Plus belle victoire ©Universal Pictures

Sauf qu'en parallèle, sur le circuit féminin, se trouve Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst), une jeune américaine, figure montante du tennis. Une sportive concentrée sur la victoire et poussée par un père/coach assez possessif. Sa rencontre hasardeuse avec Peter va alors bouleverser son tournoi. Et l'un et l'autre sera confronté à un choix difficile, entre privilégier ses sentiments ou sa carrière.

Maria Sharapova aurait pu jouer dans le film

Si La Plus belle victoire est aussi plaisant, c'est en grande partie grâce à l'alchimie entre Paul Bettany et Kirsten Dunst. Un duo qui fonctionne parfaitement ensemble et qui parvient à convaincre raquette en main. À leurs côtés, on retrouve un beau casting d'ensemble avec, entre autres, Sam Neill, James McAvoy, Bernard Hill, Austin Nichols, Jon Favreau et Nikolaj Coster-Waldau.

De plus, l'ambiance autour de Wimbledon ajoute un certain charme au long-métrage. C'est d'ailleurs la seule fois que le tournoi a laissé des caméras de cinéma se présenter sur les courts pendant l'événement pour filmer des scènes. Les séquences étaient tournées avant ou après les matchs pour profiter de la présence du public et des officiels, sans pour autant gêner les joueurs professionnels.

Concernant les joueurs professionnels justement, La Plus belle victoire aurait pu voir Kirsten Dunst affronter une certaine Maria Sharapova. Cette dernière était prometteuse mais peu connue à l'époque, ce permettait à la production de l'envisager. Seulement le réalisateur Richard Loncraine aurait trouvé qu'elle ressemblait trop à son actrice principale. Un an plus tard, en 2004, Maria Sharapova devenait à 17 ans une des plus jeunes joueuses à remporter Wimbledon. Et pas rancunière, elle s'était présentée lors de l'avant-première du film aux côtés de l'équipe du film.