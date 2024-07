"La plus grande scène d'action que j'ai faite" : Ridley Scott annonce du très lourd pour Gladiator 2

Chaque nouveau jour nous rapproche un peu plus d'un des événements de l'année : "Gladiator 2", suite du chef-d'oeuvre avec Russell Crowe sorti en 2000. Ridley Scott a commencé sa promotion, et il promet du jamais-vu en termes d'action !

Ridley Scott plus en forme que jamais

Sacré Ridley Scott. Celui qui est sans doute le plus irrégulier des plus grands cinéastes - à la différence de son frère Tony Scott, grand cinéaste constant de l'action, mais ce n'est pas le sujet ici -, enchaîne les films avec une énergie stupéfiante. Ne comptez pas sur lui pour prendre sa retraite, ni pour laisser le passé là où il est : 24 ans après son très grand succès et chef-d'oeuvre de péplum Gladiator, il a bouclé sa suite qui arrive le 13 novembre 2024 dans les salles.

Gladiator 2 ©Paramount Pictures

Et ce Gladiator 2, porté par Paul Mescal, jeune acteur irlandais promis au superstardom, le réalisateur britannique en semble très fier. Dans le cadre de sa promotion, exercice dans lequel Ridley Scott excelle, il s'est ainsi exprimé dans les colonnes du magazine Empire. Pour s'assurer que le public viendra découvrir son nouveau film, le réalisateur de La Chute du faucon noir et de Napoléon a ainsi vanté l'action qu'il a mise en scène.

Le film commence avec probablement la plus grande scène d'action que j'ai faite (dans ma carrière). Probablement plus grande que tout ce que j'ai pu faire dans "Napoléon".

Un spectacle inédit dans Gladiator 2 ?

On se prend donc à rêver de quelle sera cette séquence. S'agit-il d'une grande bataille, comme l'était l'ouverture impressionnante de Gladiator ? C'est l'hypothèse la plus probable, étant donné qu'au vu de la bande-annonce récemment dévoilée, Gladiator 2 semble avoir repris en grande partie la structure dramatique de Gladiator. Et montrera notamment une grande bataille navale au bord d'une cité assiégée. Et la référence à Napoléon, dont on retient effectivement - et uniquement - les scènes de batailles, semble aller dans le sens de cette hypothèse.

On espère cependant que Gladiator 2 sera supérieur en tous points à Napoléon. Sorti en 2023, celui-ci avait été une déception, comme l'avait été en 2021 House of Gucci, sorti juste après son excellent Le Dernier Duel. Dans tous les cas, Ridley Scott semble s'être amusé comme un petit fou pour Gladiator 2, embrassant toute la technologie mise à disposition pour mettre en scène ses idées les plus folles. Dont cette séquence avec un rhinocéros de combat présentée dans la bande-annonce.