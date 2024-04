Festival de Cannes 2024 : un nouveau film français très attendu rejoint la compétition

Un nouveau film français prendra part à la compétition du Festival de Cannes 2024, "La Plus Précieuse des marchandises", film d'animation réalisé par Michel Hazanavicius. Une parabole sur la Shoah qui devrait créer l'événement sur la Croisette.

Michel Hazanavicius de retour à Cannes

Comme rapporté d'abord par Variety, deux nouveaux films ont été annoncés en compétition au Festival de Cannes 2024. D'abord, le nouveau film du cinéaste iranien Mohammad Rasoulof, The Seed of the Sacred Fig. Pour le moment, son scénario comme son casting sont inconnus. Ce film sera le retour sur la Croisette du réalisateur, 7 ans après Un homme intègre - présenté et récompensé dans la section Un certain regard-, film qui lui avait valu une confiscation de passeport par le régime iranien et donc l'impossibilité de se déplacer. Ensuite, le nouveau film de Michel Hazanavicius, La Plus Précieuse des marchandises, dont on sait beaucoup plus de choses.

La Plus Précieuse des marchandises ©Studiocanal

Le réalisateur comme à la maison

Michel Hazanavicius est un habitué du Festival de Cannes depuis la sélection en compétition de The Artist en 2011. Après cet immense succès critique, tous ses films suivants - à l'exception de Le Prince oublié - ont été présentés au prestigieux festival. The Search (2014) et Le Redoutable (2017) tous les deux en compétition, et Coupez ! hors compétition mais film d'ouverture du Festival en 2022. C'est donc en territoire connu que Michel Hazanavicius arrive, mais avec une nouveauté : son premier film de pure animation.

La Plus Précieuse des marchandises est l'adaptation du roman du même nom de 2019 de Jean-Claude Grumberg, écrivain français dont le père et les grands-parents ont été assassinés dans les camps de concentration nazis. Michel Hazanavicius, à l'origine, ne souhaitait pas évoquer la Shoah au cinéma, mais la forme de conte du roman de Jean-Claude Grumberg l'a poussé à accepter le projet proposé par le producteur Patrick Sobelman. Voici son synopsis :

Une famille juive, deux parents et leurs jumeaux nouveaux-nés, est arrêtée à Paris et déportée. Dans le train qui les mène vers Auschwitz, le père lance un de ses enfants hors du train dans l'espoir de lui éviter la mort. Alors qu'elle voit passer le train qu'elle croit être de marchandises, une bûcheronne polonaise voit tomber cette « petite marchandise » dans la neige : elle va recueillir et élever cet enfant comme son fils.

C'est une belle reconnaissance pour le cinéma d'animation, qui n'apparaît pas souvent en compétition cannoise. Il faut en effet remonter à 2008 avec Valse avec Bachir d'Ari Folman pour trouver un film d'animation en compétition sur la Croisette.

De l'émotion au programme

Avec son sujet, et la forme qui lui est appliquée, nul doute que La Plus Précieuse des marchandises devrait profondément toucher les coeurs et les esprits. Par ailleurs, ce sera aussi l'occasion de se souvenir et de rendre un nouvel hommage à Jean-Louis Trintignant, qui a prêté sa voix au narrateur du film avant son décès en juin 2022. Le casting vocal du film est par ailleurs composé de Dominique Blanc, Denis Podalydès et Grégory Gadebois.