La Reine des Neiges 2 devient le plus gros succès de tous les temps pour un film d’animation

La Reine des Neiges 2 fait plus fort que le premier et devient le plus gros succès de tous les temps pour un film d’animation. Une nouvelle preuve, s’il en fallait, de la toute puissance de Disney au box-office qui après avoir réalisé une année 2019 record, démarre 2020 sur les chapeaux de roues.

2019 a été une année record pour Disney au box-office avec plus de 10 milliards de dollars de recettes, notamment grâce aux cartons d’Avengers Endgame, Le Roi Lion, Captain Marvel, Aladdin ou encore Toy Story 4. Devenu désormais intouchable grâce aux licences qu’il possède, le studio aux oreilles de Mickey peut également compter sur deux autres mastodontes qui ouvrent l’année 2020 sur les chapeaux de roues : Star Wars 9 et La Reine des Neiges 2.

La Reine des Neiges 2 plus fort que le premier

Si le dernier épisode de Star Wars ne fera pas mieux que ses prédécesseurs, ce n’est pas le cas de La Reine des Neiges 2 qui vient de dépasser le premier volet et est devenu, avec 1.3 milliards de dollars de recettes, le plus gros succès de tous les temps pour un film d’animation (on rappelle que Le Roi Lion n’est pas considéré comme tel) devant La Reine des Neiges et Les Indestructibles 2. Il se classe également à la quatorzième place des plus gros succès de tous les temps entre Les Derniers Jedi et Jurassic World : Fallen Kingdom.

Il faut dire que le retour d’Elsa et Anna était attendu de pied ferme par tous les fans du premier volet sorti en 2013 et a également su charmer un nouveau jeune public par son intrigue efficace et ses personnages attachants. Sa date de sortie, juste en amont des vacances de Noël, a par ailleurs grandement participé à son succès.

Pour rappel, dans La Reine des Neiges 2, Elsa part à la recherche des origines de ses pouvoirs magiques, ce qui a pour conséquence de mettre le royaume d’Arendelle en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire, qui la conduit dans des lieux encore inexplorés.

Toujours en salles, le dernier dessin-animé de Disney devrait venir grappiller encore quelques billets verts…