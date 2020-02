La Reine des Neiges 2 : Disney dévoile une bouleversante scène coupée

Vous avez aimé ? Partagez :

Disney a mis en ligne une scène coupée de « La Reine des Neiges 2 » dans laquelle Anna obtient la réponse à une question cruciale de son enfance. Elle est à découvrir ci-dessus.

Très attendu par les fans du premier volet, La Reine des Neiges 2 sorti en novembre dernier a cartonné au box-office, devenant même le plus gros succès de tous les temps pour un film d’animation, devant La Reine des Neiges.

Dans cette nouvelle aventure, toujours mise en scène par Jennifer Lee et Chris Buck, Anna, Elsa, Kristoff et Sven quittent Arendelle pour partir à la recherche de l’origine des pouvoirs d’Elsa, et ainsi sauver le Royaume. Plus adulte et plus sombre que le premier film, La Reine des Neiges 2 a répondu à de nombreux mystères entourant le passé d’Elsa, tout en laissant en suspend des interrogations concernant les parents des deux soeurs.

Mais Disney vient de partager une scène coupée (visible en tête d’article) dans laquelle on apprend pourquoi le Roi et la Reine d’Arendelle ont tenu Anna à l’écart du secret des pouvoirs d’Elsa pendant si longtemps, ce qui a eu pour conséquence de l’éloigner de sa soeur et de la faire beaucoup souffrir.

Dans cette scène, Elsa, grâce à ses nouveaux pouvoirs acquis à Ahtohallan, montre un souvenir de leurs parents à Anna. On y découvre la mère des deux fillettes dire à leur père qu’il est temps d’avouer la vérité à Anna à propos des pouvoirs d’Elsa, ce à quoi il répond que ça pourrait être dangereux pour cette dernière car leur relation fusionnelle pourrait accroître ses pouvoirs.

La mère lui dit alors qu’Anna est la seule à pouvoir aider Elsa, car elle déborde d’amour. Le père répond alors qu’ils lui diront à leur retour de voyage, qui leur sera, hélas, fatal.

À la vision de ce souvenir, Anna fond en larmes dans les bras de sa soeur, et la remercie de lui avoir partagé ce moment si crucial.