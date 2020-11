La réouverture des salles en France se précise

Quand un confinement débute, on se demande immédiatement quand il va s'arrêter. Le gouvernement avait annoncé que cette situation allait au moins durer jusqu'au 1er décembre. Qu'en sera-t-il, le mois prochain, de la situation des salles de cinéma ? On commence à y voir un peu plus clair sur la question.

Les salles pourraient réouvrir leurs portes le mois prochain

Le secteur de la culture a plusieurs fois manifesté son inquiétude pour sa survie dans une période décidément interminable. En ce qui concerne le cinéma, les salles avaient pu reprendre leurs activités après le premier confinement, en suivant des protocoles sanitaires. Même si l'actualité n'a pas été aussi dense que d'habitude durant l'été, quelques sorties et Tenet ont drainé du monde dans les salles obscures. Avant que le second confinement ne soit décidé, les chiffres étaient d'ailleurs plutôt bons. On ne peut pas rattraper le temps perdu mais il était rassurant de constater que le public était toujours prêt à voir des films. À l'heure de renvoyer tout le monde chez soi, l'inquiétude redevenait encore immense pour les acteurs d'une industrie déjà bien impactée par le couvre-feu préliminaire.

Lorsque le gouvernement a annoncé la mise en place d'une autre phase de confinement, il a été dit qu'elle devrait durer jusqu'au 1er décembre. À un peu plus de la moitié du chemin, on se demande comment va être la vie pour le dernier mois de 2020. Une période décisive, avec les fêtes de fin d'année. Pour les cinémas, c'est toujours l'occasion de faire le plein. Les studios présentent des grosses productions en général mais, cette fois, on risque d'être encore une fois face à une offre au rabais. Avant de parler de ce qui sera possiblement à l'affiche, assurons-nous déjà que les salles seront accessibles et sous quelles conditions. D'après Le Film Français, la tendance actuellement est pour une réouverture à la mi-décembre. De quoi permettre d'essayer de rameuter du monde pendant les vacances scolaires de la seconde quinzaine. Rien n'est encore fixé mais l'article évoque deux possibles dates : le 9 ou le 16 décembre.

Quels films seront à l'affiche ?

L'offre pourrait combiner des sorties précédentes qui n'ont pas eu une longue carrière (on pense à des films comme Adieu les cons, ADN, Peninsula ou Garçon Chiffon) et des nouveautés. En ce sens, la Warner vient de confirmer qu'elle maintient une sortie très prochaine dans les salles pour Wonder Woman 1984, là où ça sera possible. Il était question, jusqu'à ce jour, d'une sortie le 31 décembre. Mais avec les récentes déclarations du studio, tout porte à croire qu'elle sera un peu avancée. À l'image de Tenet en août, c'est LE titre qui peut permettre à l'industrie de se relancer. Le cinéma de super-héros est ce qu'on fait de plus populaire actuellement. Du côté de nos productions locales, notons que Les Tuche 4 n'a toujours pas choisi de délaisser sa date d'arrivée prévue au 16 décembre. Si lui et Wonder Woman sont au rendez-vous pour la réouverture, la proposition sera assez alléchante pour le grand public.

Voilà ce qu'il faut retenir pour les motifs d'espoir mais rien n'est encore assuré à 100%. Le gouvernement continue de suivre avec attention la situation sanitaire en France avant de prendre des décisions. Si les indicateurs ne sont pas rassurants, il reste envisageable que les salles n'ouvrent pas avant la fin décembre. Reste, aussi, à savoir quelles seront les conditions pour qu'une séance se tienne. Les exploitants devront-ils encore se passer de certains sièges pour assurer une distanciation entre les spectateurs ? Quid du port du masque une fois que l'on se trouve à notre place ? Un couvre-feu sera-t-il toujours en vigueur ? Ce dernier point en particulier peut inquiéter car il annulerait les séances du soir et annihilerait quasiment la possibilité d'aller voir un film en soirée.