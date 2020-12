La Russie développe un projet concurrent de film dans l'espace

Quelqu'un veut-il vraiment faire la course contre Tom Cruise ? C'est apparemment le cas de Channel One, première chaîne russe, et de l'agence spatiale Roscosmos, qui a annoncé un projet concurrent au sien de tourner un film dans l'espace, temporairement intitulé "Challenge".

La guerre des étoiles en vrai

Et si le futur du cinéma se situait dans l'espace ? C'est une nouvelle qui ne manque pas d'ironie, mais selon les informations de Sky News, la première chaîne de Russie Channel One (Perviy Kanal en VO) recherche activement une actrice répondant à plusieurs critères pour tourner un film dans l'espace ! On ne s'étonnera plus de rien en cette fin d'année 2020, même pas donc d'un petit parfum de guerre froide et de course aux étoiles. En effet, s'il n'en fait pas mention, ce projet se place pourtant en concurrence directe du projet de film tourné dans l'espace mené par Tom Cruise et l'entreprise SpaceX, dont la production devrait débuter en octobre 2021 sous la direction de Doug Liman. L'enjeu d'une telle production, s'il était déjà historique, le devient un peu plus avec le développement du projet russe.

Décoller en premier...

Pour ce projet conjoint entre Channel One et l'agence spatiale Roscosmos, le défi est sans doute plus technologique et économique que purement cinématographique. En effet, si Tom Cruise sera l'incarnation parfaite du american hero, l'enjeu semble d'être surtout de battre SpaceX et la NASA, dont les récents succès les placent comme premiers acteurs de l'exploration spatiale. Le projet s'intitule Challenge, et doit aussi débuter en octobre 2021. En plus d'essayer d'être les premiers à réaliser cet exploit, il se distinguera apparemment aussi par son casting. En effet, est recherchée pour le projet Challenge une femme, âgée de 25 à 40 et qui n'a pas à être une actrice professionnelle tant qu'elle répond à certains critères.

Et trouver la perle rare

Pour cette mission, Channel One a lancé une compétition pour trouver sa "star" : une femme qui mesure entre 1m50 et 1m80, a un poids compris entre 50 et 70 kg, et une circonférence de poitrine de 112 cm précisément. En plus de ces pré-requis, des performances sont attendues : la capacité de courir 1km en moins de 3mn30, nager 800m en moins de 20mn et savoir plonger avec de la technique depuis un plongeoir de 3 mètres de hauteur. Il va sans dire que cette femme doit par ailleurs avoir un casier judiciaire vierge et être "idéalement" de nationalité russe.

ISS

Les deux projets prévoient d'être tournés dans l'ISS, la Station spatiale internationale, avec le même horizon situé à octobre 2021. Plus que les 200 millions de dollars de budget pour le projet américain et un quatuor Tom Cruise - SpaceX - NASA - Universal aux commandes, des considérations très techniques pourraient décider de quel projet partira en premier dans l'espace. S'il est bien certain que les deux prendront la direction de l'espace, le premier à le faire bénéficiera du statut de pionnier historique et restera dans les mémoires, peu importe sa qualité finale puisqu'il sera le premier à définir un standard. La course est donc lancée, et on espère en savoir plus bientôt !