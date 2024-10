Ce soir à la TV : "torturé par cette gonzesse !", ce film a rendu furieux les fans de Belmondo

Jean Paul Belmondo et fou d'amour pour Catherine Deneuve dans "La Sirène du Mississipi" (1969), un drame romantique signé François Truffaut. Mal reçu à sa sortie, le film passe ce soir sur Arte.

La Sirène du Mississipi : Jean-Paul Belmondo fou amoureux de Catherine Deneuve

On se souvient surtout de Jean-Paul Belmondo pour ses rôles comiques ou d'aventurier dans des films d'action populaires. Mais il ne faut pas oublier que l'acteur a aussi montré tout son talent dans des œuvres dites d'auteurs, sous la direction de cinéastes de la Nouvelle Vague. Jean-Luc Godard l'a ainsi fait tourner dans À bout de souffle (1960), Une femme est une femme (1961) et Pierrot le Fou (1965). François Truffaut, une autre figure importante de ce mouvement du cinéma français, a également fait appel à Belmondo, une seule fois, pour La Sirène du Mississipi (1969). Un long-métrage qui n'a pas remporté un franc succès, malgré la présence au casting d'une autre star, Catherine Deneuve.

La Sirène du Mississipi ©Carlotta Films

Dedans, Jean-Paul Belmondo interprète Louis Mahé, un riche industriel de La Réunion. Grâce à une annonce matrimoniale, il s'apprête à épouser Julie Roussel, qui habitait auparavant en Nouvelle-Calédonie, et qu'il n'a jamais rencontrée avant. Lorsqu'il la découvre enfin, il ne peut que remarquer que la femme qui se présente devant lui ne ressemble pas à sa photo. Cette dernière prétend avoir envoyé exprès une fausse photo, ce qui suffit à convaincre Louis. Sauf qu'après leur mariage, Julie disparait avec tout l'argent de Louis. Il la retrouvera en France, et comprendra alors qu'elle a totalement menti sur son identité, et qu'elle s'appelle en réalité Marion.

"Le public n’aime pas ça"

Durant une bonne partie du film, Louis se montre prêt à tout pour que Marion reste avec lui. L'homme étant fou amoureux d'elle, il ira jusqu'à vendre sa société pour combler son épouse. Pire, il ira jusqu'à tuer pour la protéger. La Sirène du Mississipi (dont le titre orthographié avec un seul "p" fait référence à un navire) est ainsi un film sur la passion destructrice. Catherine Deneuve surprend en femme sans scrupules, tout comme Jean-Paul Belmondo en victime de son amour. Une combinaison qui n'a malheureusement pas convaincu lors de la sortie du film en salles. La presse comme le public lui offrant un accueil assez froid. C'est justement l'utilisation de Belmondo à contre-emploi qui a été critiquée par certains fans de l'acteur. Lui-même racontait à Première en 1995 (via le CNC) que des spectateurs n'avaient pas supporté de le voir en position de faiblesse face à Catherine Deneuve.

Dans un film d’action, si le gars finit en lopette, c’est pas bon ! Le public n’aime pas ça. Après La Sirène du Mississipi, quand j’allais à des matchs de boxe, les mecs me disaient : “Mais comment ! Vous vous faites torturer par cette gonzesse ! Vous devriez l’étrangler à la fin et vous bougez pas…” Ils étaient furieux !

À croire que le film était en avance sur son temps... Car la critique a de son côté pointé du doigt l'approche de François Truffaut, estimant qu'avec La Sirène du Mississipi le cinéaste se comportait en "bourgeois, déconnecté de la réalité et trahissant par son style les préceptes de la Nouvelle Vague dont il est issu". 1,2 million de spectateurs et de spectatrices se sont tout de même déplacés dans les salles pour voir le long-métrage. Un score jugé décevant étant donné son casting et les coûts de production. Ce qui n'a pas empêché Hollywood d'en faire un remake avec Péché originel (2001) porté par Antonio Banderas et Angelina Jolie.