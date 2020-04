La sortie de Top Gun : Maverick est repoussée au mois de décembre

Sans surprise, la sortie de « Top Gun : Maverick » est elle aussi repoussée à une date ultérieure. L'épidémie du Coronavirus continue de décaler les différentes sorties cinématographiques de l'été.

Paramount vient de décaler la sortie de Top Gun : Maverick. Initialement prévu le 24 juin aux États-Unis, et le 15 juillet en France, le long-métrage vient d'être décalé par le studio. Finalement, la suite du film culte verra le jour le 23 décembre aux USA. Le film n'a pas encore de nouvelle date de sortie française.

Une hécatombe

Évidemment tous ces reports surviennent à cause de la pandémie du Covid-19 qui fait rage à travers la planète entière. Tous les cinémas sont aujourd'hui fermés et plus de la moitié de la planète est confinée. Les studios ne savent pas vraiment quand la crise va se terminer. Ils ont surtout peur d'un retour timide des spectateurs dans les salles obscures. Alors, ils préfèrent jouer la carte de la sécurité et déplacer tous leurs projets à des dates ultérieures, et c'est le cas pour Top Gun : Maverick.

À la base, Top Gun est un énorme classique de Tony Scott sorti en 1986. Un film très générationnel, aujourd'hui devenu culte pour ses séquences d'action, pour la prestation mémorable de Tom Cruise, et pour son style inimitable des années 1980. En son temps, le long-métrage avait rapporté plus de 356 millions de dollars de recettes. Il avait également remporté l'Oscar de la Meilleure musique.

Ainsi, Paramount a donné la réalisation de cette suite, plus de 30 ans après l'original, à Joseph Kosinski, l'homme derrière Oblivion. Outre le retour évident de Tom Cruise pour ce nouveau Top Gun, le casting se compose également de Miles Teller, de Jennifer Connelly, de Jon Hamm et de Ed Harris. À noter que Val Kilmer est lui aussi de retour dans la peau de Iceman.

Top Gun : Maverick s'ajoute ainsi à la longue liste des films déplacés par Paramount. Le studio a en effet déjà reporté Sans un Bruit 2 à septembre, Bob l’Éponge – Le Film : Éponge en eaux troubles à début août, et The Tomorrow War n'est même plus daté...