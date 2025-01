La Soupe aux Choux : pourquoi Louis de Funès apparaît fatigué dans le film ?

Ce soir, France 3 diffuse "La Soupe aux Choux", une comédie culte sortie en 1981, portée par Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeret. Derrière cette adaptation du roman de René Fallet se cache un tournage éprouvant pour son acteur principal. Fragilisé par de graves problèmes cardiaques, Louis de Funès a dû adapter son rythme de travail, ce qui explique son apparente fatigue à l’écran.

Un projet cher à Louis de Funès, mais un tournage difficile

À la fin des années 70, Louis de Funès connaît des ennuis de santé qui ralentissent considérablement sa carrière. Victime d’un infarctus en 1974, il est contraint d’arrêter le cinéma pendant plusieurs années. Lorsqu’il revient à l’écran avec L’Avare en 1980, il retrouve son public, mais doit désormais tourner sous surveillance médicale stricte. Malgré ces contraintes, il tient à adapter La Soupe aux Choux, un projet qui lui tient à cœur. Il convainc son producteur Christian Fechner de produire le film, et confie la réalisation à Jean Girault, son collaborateur de longue date.

Le tournage, initialement prévu dans l’Allier, est délocalisé en Seine-et-Marne pour se rapprocher des hôpitaux parisiens en cas d’urgence. Pour préserver sa santé, plusieurs aménagements sont mis en place : il est interdit de tourner après le coucher du soleil, ce qui oblige l’équipe à reconstituer certaines scènes de nuit en studio à Épinay. De plus, une sieste de deux heures lui est imposée chaque jour, ce qui ralentit le rythme du tournage. Son état nécessite également un suivi médical constant, et les assureurs imposent des conditions strictes pour éviter tout risque supplémentaire.

Une performance marquée par la fatigue et des choix artistiques contraints

À l’écran, Louis de Funès semble plus fatigué qu’à son habitude. Si son énergie et son jeu expressif restent reconnaissables, on perçoit une certaine retenue par rapport à ses performances passées. Christine Dejoux, qui joue Francine dans le film, a témoigné que l’acteur souhaitait explorer un registre plus sobre et émouvant, mais la dynamique du film et les attentes du public l’ont poussé à retrouver son jeu caricatural habituel.

Le tournage sous contrôle médical impacte également son implication. L’assistant-réalisateur Bernard Seitz a expliqué que, durant ses siestes, l’équipe continuait à tourner certaines scènes sans lui. Mais lorsqu’il découvrait des prises qui ne lui convenaient pas, il imposait parfois de les refaire, même lorsqu’il n’était pas à l’image. Ce perfectionnisme, combiné à sa fatigue, a contribué à donner à La Soupe aux Choux une atmosphère un peu différente de ses précédents films.

Malgré ces difficultés, le film rencontre un grand succès populaire avec plus de 3 millions d’entrées en salle. Devenu culte grâce à ses dialogues absurdes et son trio d’acteurs mémorable, il marque l’avant-dernière apparition de Louis de Funès au cinéma. Après La Soupe aux Choux, il tourne Le Gendarme et les Gendarmettes, mais le décès de Jean Girault en plein tournage et son état de santé déclinant rendent cette dernière expérience encore plus éprouvante. Moins d’un an après, en janvier 1983, Louis de Funès décède d’un nouvel infarctus, laissant derrière lui un héritage inégalé dans la comédie française.

Ce soir, La Soupe aux Choux est une occasion de redécouvrir un Louis de Funès toujours aussi drôle, mais plus fragile, dans l’un de ses rôles les plus emblématiques.