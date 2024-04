La Stratégie Ender : pourquoi le film avec Asa Butterfield n'a jamais eu de suite ?

Blockbuster ambitieux sorti en 2013, et diffusé ce soir sur C8, "La Stratégie Ender" avait de la matière pour lancer une franchise. Pourtant, le film de science-fiction porté par Asa Butterfield et Hailee Steinfeld n'a jamais eu de suite.

La Stratégie Ender : un film de SF sur l'impact de la guerre

En 2013 sortait sur les écrans de cinéma La Stratégie Ender, un film de science-fiction signé Gavin Hood (X-Men Origins: Wolverine) et adapté du roman éponyme d'Orson Scott Card publié en 1985. L'histoire se déroule dans un futur où l'humanité doit faire face à une invasion alien. Après une attaque des Doryphores qui provoque la mort de plusieurs millions d'habitants sur Terre, le monde doit se préparer à la guerre. Pour cela, des enfants surdoués sont envoyés dans une école militaire située dans l'espace. Le but de cette formation est de trouver celui qui sera capable de commander au mieux les troupes en trouvant la meilleure stratégie possible.

Parmis les jeunes recrues se trouve donc Andrew "Ender" Wiggin (Asa Butterfield), un jeune garçon extrêmement intelligent et stratégique, qui se retrouve rapidement en charge d'une équipe. Il enchaîne ainsi les simulations de combat, jusqu'à une dernière, qui lui fera remettre en question tout son parcours. Car La Stratégie Ender n'est pas tant un film de guerre spatiale, mais plus une réflexion sur la moralité des décisions militaires, sur ce qui est juste ou non en temps de guerre et sur les conséquences psychologiques d'un conflit à aussi grande échelle.

La Stratégie Ender ©Metropolitan FilmExport

Si à l'époque Harrison Ford, Viola Davis et Ben Kingsley avaient déjà une longue carrière derrière eux, ce n'était pas le cas des membres principaux du casting : Asa Butterfield et Hailee Steinfeld. Tous les deux ont depuis enchaîné les films et les séries. Le premier a par exemple porté Sex Education (2019-2023), tandis que la seconde est désormais un visage important du MCU (Marvel Cinematic Universe) après Hawkeye (2021). Notons enfin la présence d'Abigail Breslin, qui malgré son jeune âge (17 ans à la sortie) avait déjà tourné dans une vingtaine de film.

Un échec au box-office et des propos homophobes l'auteur

Il y avait une réelle ambition avec La Stratégie Ender. La volonté de proposer un blockbuster pour jeune public qui pourrait ensuite lancer une franchise. Il faut dire que l'œuvre d'Orson Scott Card ne s'arrête pas à un seul livre, puisque l'auteur a imaginé tout un Cycle d'Ender. Et le réalisateur Gavin Hood avait commencé à écrire le scénario de la suite. Le studio Lionsgate avait donc bien envisagé un second opus, et même un spin-off en série. Sauf que rien de tout cela n'a vu le jour. La faute en premier lieu à son énorme échec au box-office. On pourrait penser que récolter 125 millions de dollars dans le monde n'est pas si mal. Sauf que pour un film qui a coûté 110 millions dollars, c'est très loin d'être rentable.

Le site Looper avait donné plusieurs raisons possibles de cet échec au box-office. Au-delà de la qualité même du film, le média rappelait que la sortie du film La Stratégie Ender avait été boycottée par une partie du public en raison des propos homophobes tenus par Orson Scott Card à plusieurs reprises par le passé. L'auteur avait notamment en 2012 un amendement en Caroline du Nord visant à interdire le mariage homosexuel.

Enfin, Looper indiquait que ce type de production dite pour jeunes adultes ont finalement trop rarement été des énormes succès au box-office. Les sagas Twilight, Harry Potter et Hunger Games étant finalement des exceptions. Durant la même période de sortie que La Stratégie Ender, The Mortal Instruments : La Cité des ténèbres, Les Âmes vagabondes ou The Giver n'avait pas été des cartons (The Giver a tout de même été rentable grâce à son budget moins important).