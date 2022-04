La Tortue : un film sur les Chirac en préparation avec une énorme star française au casting

En pleine dernière phase de la période électorale, on apprend qu'un long-métrage sur Jacques et Bernadette Chirac est en préparation. Dans l'un des deux rôles principaux, on retrouvera une énorme star du cinéma français sur laquelle nous n'aurions pas misé.

La Tortue : un film sur les époux Chirac

Le 26 septembre 2019, l'ancien président Jacques Chirac nous quittait. Une nouvelle encaissée avec tristesse par les Français qui gardaient depuis tout ce temps une bonne image de lui. Rappelons qu'il a été à la tête du pays à deux reprises, avec le charisme qu'on lui connaissait. Une telle figure de la politique française a déjà intéressé le cinéma ainsi que la télévision et elle va de nouveau être utilisée pour un projet titré La Tortue.

Ce long-métrage sera le premier de la réalisatrice Léa Domenach et on pense comprendre, grâce à son titre, qu'il sera davantage centré sur Bernadette Chirac que sur son mari. L'ex-Première Dame était justement surnommée "la Tortue". On ne sait rien pour le moment sur le scénario. Il pourrait autant être question d'un film ample s'étalant sur plusieurs années que d'un projet plus resserré sur une courte période.

Catherine Deneuve en Bernadette

En l'absence d'informations concrètes, on peut néanmoins supposer que l'histoire se déroulera durant la seconde partie de vie de Bernadette Chirac car l'actrice qui va l'incarner n'est personne d'autre que la très grande Catherine Deneuve ! Du haut de ses 78 printemps, on ne présente plus cette sommité du cinéma français que l'on n'attendait pas dans un tel rôle. À voir comment la ressemblance physique sera gérée car les deux femmes ne partagent pas des traits similaires.

Bettie (Catherine Deneuve) - Elle s'en va ©Wild Bunch

Toujours en ce qui concerne le casting, c'est Denis Podalydès qui va interprète Jacques Chirac. Là aussi, le choix d'un point de vue physique n'est pas d'une folle évidence. En ce qui concerne le talent, en revanche, on valide totalement les deux interprètes. Par ailleurs, Denis Podalydès aura la chance d'incarner pour la seconde fois un président sur grand écran car il a déjà été Nicolas Sarkozy dans La Conquête.

À en croire Gala, qui révèle l'existence du projet, le tournage débutera plus tard durant le mois d'avril. Une sortie en fin d'année ou en 2023 paraît logique. Nul doute que tout le monde voudra savoir quel sera l'avis de la vraie Bernadette Chirac le moment venu.