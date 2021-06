La Tour de la terreur : Scarlett Johansson jouera dans le film basé sur l'attraction de Disneyland

Disney vient d'annoncer qu'un film adapté de l'attraction phare "La Tour de la terreur" était en préparation. Scarlett Johansson produira et jouera dans le long-métrage écrit par Josh Cooley (Vice-Versa, Toy Story 4).

La Tour de la terreur : attraction phare des parcs Disney

Si vous avez déjà mis les pieds dans un parc Disney, vous n'avez pas pu passer à côté des cris qui émergeaient de ce mystérieux hôtel. Présente dans plusieurs parcs, dont Disneyland Paris, La Tour de la terreur est, avec Le Manoir hanté, l'attraction la plus flippante imaginée par la firme aux grandes oreilles. Et pour cause. Installés à bord d'un ascenseur de service à l'intérieur d'un hôtel tout droit sorti de l'âge d'or Hollywoodien, les passagers font alors une chute libre de plusieurs mètres, avec de remonter, et de tomber à nouveau.

La Tour de la terreur - Disneyland Paris © Disney

La force de La Tour de la terreur ne réside pas seulement dans les sensations fortes liées aux chutes libres à répétition, mais également dans tout l'arc narratif qui l'entoure. En effet, en pénétrant au sein de ce mystérieux (et sublime) bâtiment, les visiteurs découvrent l'histoire sombre qui se cache derrière. Inspirée de la série La Quatrième dimension, l'attraction dévoile qu'à la fin des années 30, un soir d'Halloween, cinq passagers de l'ascenseur, disparurent mystérieusement après qu'un éclair a frappé le bâtiment. Ils furent en fait transportés dans... la quatrième dimension.

La Tour de la terreur : le film est annoncé

Les liens entre les attractions Disney et le cinéma est très étroit, que le cinéma les inspire, ou qu'elles inspirent le cinéma (Pirates des Caraïbes, Le Manoir Hanté ou plus récemment Jungle Cruise). Après un téléfilm sorti en 1997 avec Kirsten Dunst, La Tour de la terreur passe à l'étape supérieure, et va donner naissance à un long-métrage produit et porté par Scarlett Johansson.

D'après Collider, c'est Josh Cooley (Vice-Versa, Toy Story 4) qui a été choisi pour écrire le scénario. Si nous ne connaissons pas encore l'intrigue officielle, elle devrait être similaire à celle de l'attraction.