La Traversée : Alban Ivanov et Lucien Jean-Baptiste prennent le large dans la bande-annonce

Dans cette bande-annonce de "La traversée", dévoilée par Metropolitan Films, un groupe de jeunes embarque à bord d'un bateau piloté par Alban Ivanov. Expédition punitive ou leçon de vie des deux côtés ?

Embarquez avec Alban Ivanov

Pour La Traversée, le nouveau film du réalisateur français Varante Soudjian, Alban Ivanov et Lucien Jean-Baptiste cohabitent l'espace de quinze jours dans un bateau. Le speech est simple : deux éducateurs accompagnent cinq adolescents déscolarisés durant un périple maritime. Le chef de bord du petit navire se braque face à ce groupe de jeunes. Ancien flic de la BAC, il vit avec eux un voyage mouvementé, mais peut-être réconciliateur.

Il s'agit de la troisième collaboration entre Alban Ivanov, jouant le rôle du capitaine, et le cinéaste Varante Soudjian. Après la comédie Walter et Inséparables avec Ahmed Sylla, le réalisateur embauche une nouvelle fois l'acteur. Très en vue dans le paysage du cinéma comique français, Alban Ivanov multiplie les apparitions sur les écrans des salles obscures.

La Traversée ©Metropolitan Films

De avril à juin, il est tout simplement à l'affiche de 5 films. S'il ne joue qu'un petit rôle dans Les Segpa (sortie le 20 avril), il est la tête d'affiche de Les Gagnants avec Joey Starr (le 13 avril) ainsi que Le Médecin imaginaire (le 27 avril) et Les Folies fermières (11 mai) avec Sabrina Ouazani. Un planning chargé !

La croisière s'amuse (ou pas)

Comme semble le faire Ténor, le prochain film de Claude Zidi Jr., La Traversée lie les différentes classes sociales entre elles. En rapprochant un ancien policier, et une bande de jeunes décrocheurs et rebelles de banlieue. Les confrontations s'amplifient dans un huis clos où chacun doit vivre avec l'autre. Et cela également avec les deux éducateurs, Lucien Jean-Baptiste et Audrey Pirault, qui jouent les médiateurs. Le premier prend d'ailleurs au passage une énorme gifle dans la bande-annonce (en une d'article).

Petit à petit, les relations changent. Les uns et les autres apprennent à se connaître. Du rire, et des émotions sont prévus. Embarqués ensemble contre leur gré, le chef de bord et ces jeunes en pleine crise d'adolescence se verront très certainement d'un autre œil à la fin de cette leçon de vie.

La Traversée sort le 29 juin dans les salles françaises.