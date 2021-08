La Troisième guerre : une bande-annonce prenante dévoilée

"La Troisième guerre" avec Karim Leklou, Leïla Bekhti et Anthony Bajon se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce tendue. Le film sortira dans les salles le 22 septembre.

La Troisième guerre, au cœur d'une Opération Sentinelle

Dans La Troisième guerre, un jeune militaire qui vient de terminer sa formation se retrouve pour la première fois sur le terrain. Régulièrement il est envoyé à Paris pour patrouiller et parer à toute éventuelle menace. Il lui faut toujours rester aux aguets et attentif au moindre danger qui pourrait se présenter.

Réalisé par Giovanni Aloi, le film adopte un style réaliste pour nous plonger au plus près d'un Opération Sentinelle. Mais il s'agit avant tout d'un drame puissant sur un jeune homme en manque de repères et un milieu qui n'aide pas à se construire sereinement. Chacun étant dans un rôle, refusant de montrer ses faiblesses et donc d'apporter un soutien psychologique aux autres. On le comprend bien avec la bande-annonce (en une d'article) qui voit la supérieure du jeune Léo lui dire ne pas vouloir savoir ce qu'il se passe dans sa tête ou chez lui. L'important pour elle est qu'il soit opérationnel.

La Troisième guerre ©Films Capricci

Une nouvelle bande-annonce

Au casting de La Troisième guerre, on retrouve Karim Leklou, Leïla Bekhti et Anthony Bajon. Pas besoin de présenter les deux premiers. Le troisième, par contre, est en train de se faire une vraie place dans le cinéma français. Dernièrement on l'a vu au premier plan dans le très bon Teddy. Avec La Troisième guerre, il pourrait gagner encore un peu plus de galons.

Leïla Bekhti offre également une sacrée performance comme on peut le voir dans la bande-annonce qui promet un film tendu.

La Troisième guerre avait été présenté en avant-première au festival du film policier en ligne et on vous recommande de le découvrir dans les salles à sa sortie, le 22 septembre.